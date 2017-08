Um den Globus gesegelt : Um die Welt und in Flensburg gestrandet

vergrößern 1 von 2 Foto: Bartels (2) 1 von 2

Einfach aus dem Trubel des Alltags ausbrechen. Mit der Familie im Schlepptau die Welt bereisen. Nur ein Traum? Nicht für den Weltumsegler Ben Hadamovsky. Jetzt ist der Globetrotter mal wieder in seinem „Lieblingshafen“ an der Förde vor Anker gegangen.

Vor einigen Jahren verkaufte der ehemalige Kunststudent all seinen Besitz. Während andere sich häuslich niederließen, entschied er sich, mit seiner Frau und seinen kleinen Kindern von 2005 bis 2010 die Welt zu bereisen. „Damals wurden wir dafür von der Gesellschaft schräg angeguckt“, erinnert sich Hadamovsky. Mit all dem Ersparten kaufte sich die Familie ein Segelboot und ließ alles hinter sich.

Als Bauleiter für Sanierungen arbeitete Ben Hadamosvky immer für andere Menschen. „Jetzt wollte ich endlich mal etwas für mich und die Familie tun. Einfach Spaß haben“, erklärt der Vater von zwei Kindern.

Vier Jahre lang hat die Familie von ihrem Ersparten gelebt. Von Malaysia über Neuseeland bis über den Atlantik entdeckte sie verschiedenste Winkel der Welt. Nur an einem Ort blieb die Familie länger: auf der griechischen Insel Kastellorizo. „Die Schulpflicht rückte immer näher, und so entschieden wir uns, dort zu bleiben“, sagt der Weltumsegler. Die Kinder konnten zur Schule gehen und Ben Hadamosky wieder als Bauleiter arbeiten. Nach einem Jahr Seepause in Griechenland ging es wieder zurück nach Hause.

Jetzt lebt Ben Hadamovsky mit seiner Familie in der Ökosiedlung Tempelhof in Baden-Württemberg. „Man sieht auf dieser Reise manchmal zu viel – zu viel Armut und Umweltverschmutzung.“ So entschieden sie sich aus Überzeugung in dieser Gemeinschaft zu leben.

Noch bis Ende September liegt Ben Hadamovsky mit seiner „Phoenix“ im Flensburger Hafen. Seine Segeltörns sind für dieses Jahr ausgebucht. Der Segler nimmt seine Gäste nie länger als eine Woche mit: „Das sind ja quasi fremde Leute. Man kann viel von ihnen lernen, aber manchmal ist man auch nicht gleicher Meinung.“ Bis auf die eine oder andere hitzige Diskussion hätte es aber keine weitere Auseinandersetzung gegeben.

Auf die Gefahren auf hoher See war der erfahrene Skipper stets vorbereitet. „Natürlich habe ich Respekt, wenn ich rausfahre. Aber die Gefahren sind wirklich überschaubar“, berichtet er. Das Wetter, treibende Container, Piraten oder das Versagen des eigenen Schiffes könnten riskant sein. „Autofahren ist mindestens genauso, wenn nicht sogar noch gefährlicher. “

Mit seinem Segelboot Allegro 33 ist er 28 000 Seemeilen gefahren. Besonders gefallen hat es ihm in Neuseeland. Das umweltbewusste Handeln des Landes hätte ihm sehr imponiert. „Die Neuseeländer machen so viel mehr, als wir überhaupt wissen.“ Gerne würde er diese Umweltethik mit nach Deutschland nehmen.

Der spannendste Ort, den er bereiste, war der Jemen. „Man hört so viel Negatives von diesem Land in den Medien. Aber die Menschen sind so freundlich, und wir wurden in keinem anderen Land so herzlich begrüßt“, schildert Hadamovsky. „Aber es ist jetzt natürlich keine Reise-Empfehlung“, sagt er und lacht.

Ben Hadamovsky würde aber immer wieder nach Deutschland zurückkehren. Hier könne er noch was erreichen. Versuchen, Menschen mit seinen Vorträgen zu begeistern. Für ihn ist das Meer eine Art Therapie. Das stundenlange Blicken auf das Wasser wirke beruhigend. Sein größter Traum: „Wenn die Kinder aus dem Haus sind, würde ich gerne mit meiner Frau wieder die Welt bereisen.“

von Gunnar Dommasch

erstellt am 29.Aug.2017 | 07:26 Uhr