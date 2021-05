Mohrkirch-Spenting : Überhitzter Schornstein löst Zimmerbrand aus: Ersthelfer verletzt

Durch eine Überhitzung des Schornsteins hatten sich daneben gelagerte Gegenstände entzündet.

Mohrkirch | Ein Brand in einem Einfamilienhaus hat am Dienstagabend einen größeren Einsatz im Ortsteil Spenting gesorgt. Auch der Rettungshubschrauber landete an der Einsatzstelle. Der Brand wurde gegen 20 Uhr bemerkt und gemeldet. Da zunächst nicht klar war, ob das in dem Haus wohnende ältere Ehepaar sich selbst in Sicherheit bringen konnte, wurden neben den ...

