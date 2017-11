Strandhotel Glücksburg : TV-Köchin als Chef in der Küche

vergrößern 1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

von Jürgen Muhl

erstellt am 07.Nov.2017 | 12:21 Uhr

Ein besonderes Ambiente kennzeichnet das Glücksburger Strandhotel. Das „Weiße Schloss“ an der Flensburger Förde hat sich als eines der besten Hotels im Lande fest in der gastronomischen Rangliste etabliert. Das volle Haus ist zum Alltag geworden. Hotelchef Markus Schiller verpackt das Erfolgsrezept in ein Wort: „Gastfreundschaft“.

Einmal im Jahr hat Schiller prominente Unterstützung in seiner Hotelküche. Zur „2. Taittinger Gourmet Party“, bei der Krawatte oder langes Festkleid keine Rolle spielen, hatte das Strandhotel geladen. Ein fester Termin für Stammgäste und auch Touristen, die einen besonderen gastronomischen Abend erleben möchten. Das Sagen in der Küche hat TV-Starköchin Cornelia Poletto übernommen. Sie wird unterstützt von Strandhotel-Küchenchef André Schneider, Nico Mordhorst („Villa Vita Marburg“) und Philipp Sönnichsen („1871 Grill & Bruns Flensburg“). Die Hamburger Szeneköchin begrüßt alle Gäste zusammen mit Markus Schiller persönlich per Handschlag. So stimmt die Chemie von Beginn an, zudem geht die „beste Köchin des Jahres 2011“ von Tisch zu Tisch.

An einem dieser Tische sitzt auch Polettos Ehemann Rüdiger Grube, Ex-Vorstandschef der Deutschen Bahn. Grube findet Gefallen an Land und Leuten. Der in Hamburg-Harburg aufgewachsene Industrielle mag das nördliche Schleswig-Holstein, insbesondere die Flensburger Förde. Auf die Frage, warum die Bahn längst nicht mehr bei jedem Wetter unterwegs ist, kommt seine Antwort ohne Umschweife: Zu seiner Zeit als Bahnchef sei das noch anders, also besser, gewesen. Im Laufe des Abends erweist sich Grube als charmanter Unterhalter. Mit ständigem Blickkontakt zu seiner kochenden Ehefrau, die sich inzwischen in Hamburgs Eppendorfer Landstraße mit einem innovativen Gastro-Konzept ihren Traum von einem Feinkostladen mit angeschlossenem Restaurant erfüllt. Zudem eröffnet sie demnächst in Shanghai ein Restaurant. Mit dem Angebot von italienischen Gerichten in Chinas Hafenmetropole.

Auch im Strandhotel legt Poletto auf italienisch los. Handgemachte Tortellini alla carbonara mit Knusper-Pancetta. An ihrem Stand, an dem „Brasato vom US Prime Beef mit Barolo-Schalotten und Sellerie“ angeboten werden, bilden sich lange Schlangen. Wie auch bei Phi-lipp Sönnichsen, der auf Iberico Schweinefilet setzt. Die drei Männer am Herd sind für das Dessertbüffet zuständig: Backensholzer Cremeer getrüffelt mit Honig, Pekanuss, Weintrauben und Rotes Apfel Gel.

Erst weit nach Mitternacht neigt sich die Gourmet-Party ihrem Ende zu. Ein Gast aus dem benachbarten Dänemark zieht sein Fazit: Gut essen und trinken solle man viel häufiger, sagt der Mann aus Apenrade und genießt auf der Hotelterrasse eine besonders dicke und dunkle Zigarre. Und gönnt sich zum Abschluss einen Wildkirsch-Likör mit der Bemerkung, so beschließe man einen schönen Abend.

Ein Beispiel von dänischer Lebensqualität zum Abschluss einer Gourmet-Runde mit italienischer Ausrichtung.