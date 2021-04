Öffnung der Außengastronomie : Trotz Regen und Wind: Gute Stimmung in Cafés und Restaurants in Flensburg

Endlich wieder auswärts essen und einen Kaffee im Lieblingslokal genießen: Das haben am Montag viele Flensburger genossen.

Flensburg | Von der Terrasse des Kanalschuppens dringt Stimmengewirr, ein Rentnertrio lacht begeistert auf, als die Bedienung ihnen drei Becher mit Glühwein an den Tisch bringt. Zwei ältere Damen stehen in der Schlange davor. „Wir sind spontan hier, vielleicht haben wir ja Glück und bekommen einen Tisch“, erzählen sie. Sie wollen ausprobieren, was möglich ist. „I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.