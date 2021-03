Corona-Pandemie : Trotz Inzidenz über 100: Noch keine „Notbremse“ in Flensburg

Oberbürgermeisterin Simone Lange appelliert an die Flensburger: „Zwei Mal in der Woche testen lassen!“

Flensburg | Einzelhandel wieder geschlossen, Ausgangsbeschränkungen, verschärfte Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht im Auto. Auf diese Maßnahmen haben sich die Ministerpräsidenten Anfang der Woche für Kommunen verständigt, in denen der Corona-Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Flensburg hat diese Marke am Donnerstagabend erst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.