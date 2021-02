Flensburg : Trotz Ausgangssperre: Vier Personen treffen sich auf einem Spielplatz zum Bier trinken

Sie wurden angezeigt und nach Hause geschickt. Insgesamt musste die Polizei jedoch nur wenige Verstöße ahnden.

Flensburg | Am Samstag kontrollierte die Polizei in Flensburg die derzeit geltenden Kontaktverbote und Ausgangsperren. Ein erstes Fazit fällt positiv aus. Die verstärkten Fußstreifen in den Stadtteilen hatten tagsüber nur wenige Verstöße zu ahnden. Die Erwartung...

