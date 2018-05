Kurz vor den Aufstiegsspielen : Trotz 5:2-Erfolg: Flensburg muss weiter auf die Meisterschaft warten

Der SV Weiche Flensburg 08 bezwang Eutin 08 mit 5:2. Die Entscheidung fällt am Mittwoch beim TSV Havelse.

von shz.de

13. Mai 2018, 16:04 Uhr

Der Fußball-Regionalligist SC Flensburg Weiche 08 gewinnt bei Eutin 08 mit 5:2. Da die Konkurrenz, der HSV II, beim 4:2 über die Zweitvertretung von Eintracht Braunschweig ebenfalls drei Punkte holte, bleiben die Hamburger Tabellenführer.

Die Flensburger haben das Erreichen der Aufstiegsspiele dennoch selbst in der Hand. Während für den HSV II die Saison zu Ende ist, hat Weiche ein Spiel weniger auf dem Konto und kann am Mittwoch alles klar machen. Die Flensburger spielen ab 19 Uhr in Garbsen beim TSV Havelse. Ihnen reicht ein Punkt zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord.