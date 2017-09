Satrup : Treffpunkt für alle eröffnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Hamisch 1 von 1

Die Gemeinde Mittelangeln hat ihrem Bildungsstandort eine weitere Perle hinzugefügt. Mit einer kleinen Feier wurde das Bildungsforum „i-Punkt“ jetzt seiner Bestimmung übergeben. Nutzer sind auf 400 Quadratmetern die Bücherei, das Familienzentrum, die Volkshochschule und das Projektbüro der Bildungslandschaft. Mitten im Ort, in Steinwurfnähe zum Schulzentrum, wurde das architektonisch ansprechende Gebäude erbaut. 800 000 Euro wurden investiert, von denen 400 000 Euro aus EU- und 168 000 Euro aus Bundesmitteln stammen.

Wie es sich für die musikalische Gemeinde gehört, eröffnete der Mittelstufenchor des Bernstorff-Gymnasiums die Feierstunde. Bürgermeisterin Britta Lang hob ausdrücklich den Treffpunkt-Charakter des Hauses für alle Generationen hervor. Diesen Ansatz begrüßte auch der Leiter des Büchereivereins Schleswig-Holstein, Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen. Er zeigte sich sehr glücklich, dass es in Satrup gelungen sei, die Bücherei als Teil einer Bildungslandschaft für die Zukunft neu aufzustellen. Nach schwierigen Jahren für die Büchereien im Kreis Schleswig-Flensburg zeige das Satruper Modell, dass die Bücherei weiterhin ein wichtiger Teil des dörflichen Lebens sei und den Besuchern im Rahmen einer Gemeinschaft neue Angebot vermitteln werde. Diesen Ansatz würdigte auch Norbert Limberg vom Landesamt für Umwelt und ländliche Räume. Das Zusammenfügen verschiedener Bildungsträger sei ein Argument gewesen, den „i-Punkt“ als Leuchtturmprojekt zu fördern.

Mit Stolz präsentierte Bürgermeisterin Britta Lang den Gästen der Eröffnungsfeier ein Bildungsforum mit einer großen Anzahl von Angeboten. Wobei der Übergang in diesem Haus fließend ist. Bereits im Eingangsbereich hat der Besucher Gelegenheit in einer kleinen, aber feinen Café-Ecke die Tageszeitung zu lesen, Zeitschriften anzuschauen oder im Internet zu surfen. Modernste Multimedia-Technik befindet sich im ganzen Haus. So steht neben öffentlichen Internet-Arbeitsplätzen freies WLan zur Verfügung. i-Pads für Schulungen und sogar ein 3 D-Drucker können hier genutzt werden. Selbst eine E-Tankstelle am Haus wurde nicht vergessen und zeigt: Das Bildungsforum ist ganz auf Zukunft ausgerichtet. Zukunft heißt außerdem, Kommunikation ermöglichen, indem das Haus für alle offen ist, zu kulturellen Veranstaltungen einlädt und multimediales Lernen ermöglicht wird. Ein wichtiger Ansatz ist für Britta Lang das generationsübergreifende Konzept des Hauses. Bereits jetzt hört man aus dem Seminarraum Babystimmen vom Babytreff des Familienzentrums und wenig später sind die älteren Herrschaften fröhlich bei der Seniorengymnastik oder bei Kursen der Volkshochschule.

Das neue Haus ist mit dem Namen der vor kurzem verstorbenen Ehrenbürgerin der Gemeinde Marita Marxen verbunden, darauf wies Bürgermeisterin Lang hin. „Marita Marxen hat maßgeblich Anteil, dass dieses Haus und dieses Projekt sich heute so toll präsentieren kann“, sagte sie.

Für die Gemeinde Mittelangeln ist der „i-Punkt“ nicht das Ende der Entwicklung, sondern lediglich ein Zwischenschritt. So hat die Gemeinde ein Nachbargrundstück erworben, um weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu haben.