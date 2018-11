handewitt : Treffen der Rassegeflügelzüchter

Die große Grenzlandschau des Rassegeflügelzüchtervereins „Cimbria“ findet am Sonnabend und Sonntag in der Camelot-Halle in Handewitt statt.

von shz.de

01. November 2018, 16:28 Uhr

Morgen und am Sonntag findet die große Grenzlandschau des Rassegeflügelzüchtervereins „Cimbria“ bereits zum 69. Mal statt. Von 9.30 Uhr bis 17 Uhr öffnet die Camelot-Halle in Handewitt ihre Tore. „Hier haben wir beste Bedingungen. Die Tiere kommen in natürlichem Licht viel besser zur Geltung als unter Kunstlicht“, sagt der Vorsitzende Mathias Güthe. Rund 425 Tiere werden ausgestellt, wovon auch etliche zum Verkauf angeboten werden. Kleine Küken können beim Schlüpfen beobachtet werden, und man kann sein Glück bei einer Tombola versuchen. An beiden Tagen ist die Cafeteria geöffnet. Der Eintritt beträgt 2 Euro.