Getötete 17-Jährige : Trauerfeier in Harrislee: Familie und Freunde nehmen Abschied von Mireille

Die Flensburgerin wurde in ihrer Wohnung nahe der Exe erstochen. Ihr Freund sitzt in Untersuchungshaft.

von dpa

22. März 2018, 13:58 Uhr

Harrislee/Flensburg | In einem bewegenden Trauergottesdienst haben in der Versöhnungskirche in Harrislee zahlreiche Menschen, darunter Familienangehörige und Freunde Abschied von der in Flensburg erstochenen 17-Jährigen genommen. Man sei fassungslos, traurig und voller Fragen, sagte der Pastor am Donnerstag. Er beschrieb das Mädchen als eine Person, die lebensmutig, fröhlich und furchtlos war. Sie sei eine Kümmerin gewesen.

Die Jugendliche war am 12. März in ihrer Wohnung mit einem Messer erstochen worden. Wegen des Verdachts des Totschlags sitzt ihr Freund, ein 18 Jahre alter Asylbewerber aus Afghanistan, in Untersuchungshaft. Beide Jugendlichen wurden seit Jahren vom Jugendamt in Flensburg betreut – das Mädchen wegen ihrer schwierigen Familiensituation, der junge Afghane, weil er 2015 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland kam.

Am Donnerstagmittag tritt zudem der Sozialausschuss des Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Es wurden Vertreter des Flensburger Jugendamts und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) erwartet.

Das Mädchen und ihr Freund sollen, wie Nachbarn und Freunde shz.de berichteten, zuletzt immer wieder heftigen Streit gehabt haben. Es stellt sich unter anderem die Frage, ob das Jugendamt die Situation richtig eingeschätzt und angemessen gehandelt hat.