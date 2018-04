Glücksburg : Totes Reh im Wildschweingehege

In sozialen Medien wird über einen Tierkadaver bei den Glücksburger Wildschweinen spekuliert.

von shz.de

18. April 2018, 20:54 Uhr

Glücksburg | Im Glücksburger Wildschweingehege haben Spaziergänger vor einigen Tagen den Kadaver eines toten Tieres entdeckt. Blut war auf dem Boden zu sehen und ein auffälliger Geruch soll laut Fotograf Daniel Friederichs wahrnehmbar gewesen sein. Der Fotograf war der Meldung nachgegangen, die im Netz kursierte. Facebook-Nutzer spekulierten darin über die Schweinepest – und fragten, warum denn keiner die sterblichen Überrechte beseitigen würde.

Nach einem Luderplatz mit toten Füchsen bei Borgwedel und toten Schweinen am Feldrand bei Satrup der nächste grausige Fund? Bei den blutigen Überresten in Glücksburg handelte es sich um ein überfahrenes Rehwild, erklärte Glücksburgs Bürgermeisterin Kristina Franke auf Anfrage. In freier Natur ernähren sich Wildschweine auch von solchen Funden. „Eigentlich etwas ganz Normales, allerdings sicherlich nicht so schön für die Besucher des Geheges“, so Franke.

„Das ist artgerecht“, bestätigt der frühere Förster von Glücksburg, Klaus-Dieter Schmidt. 2012 hatte er mit anderen Glücksburgern für den Fortbestand des Wildschweingeheges nach über 40 Jahren gesorgt. Es ist bei Kindern sehr beliebt. Der in der Nachbarschaft liegende Glücksburger Kindergarten, vor allem die Waldgruppe von Beate Rust, hält sich oft dort auf. „Wir haben kein Blut gesehen“, sagt sie. Manchmal findet sie mit ihrer Gruppe Knochen in der Nähe des Geheges. Sie werden wohl von Krähen aus dem Gehege befördert worden sein. Die Kinder fänden das interessant, so die Leiterin der Waldgruppe, „es ist die Natur.“