Flensburg : Tötungsdelikt auf Duburg: Große Trauer um den 16-jährigen Jonas

Der Schüler wurde am Karfreitag nahe der Duborg-Skolen durch einen Messerstich getötet.

Flensburg | Ein Tötungsdelikt überschattet das Flensburger Osterfest. Am Karfreitag wurde der 16-jährige Jonas Niendorf nahe der Duborg-Skolen durch einen Messerstich in den Kopfbereich getötet. Weiterlesen: Gewalttat auf Duburg: 16-Jähriger starb durch Messerstich in den Kopf Dringend tatverdächtig ist ein 19-Jähriger, der noch in der Nacht zu Samstag fes...

