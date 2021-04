Nationale Mathematik-Olympiade : Tjelle und Jesper aus Wanderup qualifizieren sich für Landesrunde

Die Wanderuper Grundschüler haben als Zweitplatzierte die nächste Runde der bundesweiten Mathe-Olympiade erreicht.

Wanderup | Zum 60. Mal wird die bundesweite Mathe-Olympiade durchgeführt. Am Anfang stand die Kreisrunde für die Schüler der teilnehmenden Grundschulen. Die Knobel-Aufgaben wurden zunächst in der ersten Runde von allen Schülern der dritten und vierten Klassen bearbeitet. Aufgrund der Ergebnisse wurden dann drei Zweier-Teams aus diesen Klassen in die Regionalr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.