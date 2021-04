Gemeinde Munkbrarup : Timm Heinrich ist neuer Vorsitzender des Seniorenbeirates

Der Beirat will sich bei der Entwicklung des Nutzungskonzeptes für das Dorfgemeinschaftshaus und bei der Neugestaltung des Dorfplatzes.

Munkbrarup | Der alte Vorsitzende ist auch der neue. Timm Heinrich behält seine bisherige Funktion an der Spitze des fünfköpfigen Seniorenbeirates der Gemeinde Munkbrarup. Auf der konstituierenden Sitzung in der Amtsverwaltung in Langballig wurde zudem Bernd Koschinski zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Die Aufgabe des Schriftführers übernahm Joachim Schn...

