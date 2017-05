Tierischer Einsatz: Polizei bringt Kornnatter ins Tierheim

vergrößern 1 von 1 Foto: polizei 1 von 1

Der Tierschutz Flensburg und Beamte des 1. Polizeireviers trafen sich gestern gegen 14 Uhr in der Ritterstraße auf Duburg, um gemeinsam einen tierischen Einsatz zu bewerkstelligen. Eine Frau hatte dort sang- und klanglos ihre Wohnung aufgegeben, beim Auszug aber jemanden vergessen. Handwerker der Hausverwaltung fanden in der völlig verwahrlosten Wohnung eine unbekannte Schlange in einem Terrarium und informierten sicherheitshalber die Polizei. Vor Ort fanden die Beamten und die Mitarbeiter des Tierschutzes tatsächlich eine 1,5 Meter lange Schlange. Eine Gefährdung lag nicht vor, wie schnell klar wurde: Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Kornnatter. Die in Nordamerika beheimateten Schlangen können zwar beißen, seien aber weder giftig noch ansonsten eine Gefahr für Menschen, so die Polizei. Die herrenlose Kornnatter befindet sich jetzt in der Obhut des Tierheims.

von

erstellt am 23.Mai.2017 | 08:24 Uhr