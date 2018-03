Flensburg : Ticket-Gewinnspiel: Hansi Hinterseer & das Tiroler Echo

Der Mann ist eine Legende, seine Fell-Moonboots sind Kult. Hansi Hinterseer begeistert bereits über 24 Jahre als Sänger, Schauspieler und Moderator mit über 7 Millionen verkauften Tonträgern und spielt am Sonntag in der Flens-Arena. Gewinnen Sie mit shz.de Eintrittskarten.

von shz.de

15. März 2018, 18:47 Uhr

Der Mann ist eine Legende, seine Fell-Moonboots sind Kult. Gesamtweltcupsieger 1973, Silbermedaille Riesenslalom Weltmeisterschaft 1974, Profiweltmeister 1983 .... Ende der 80er verabschiedete sich der Ski-Champion aus dem Profi-Sport und tauschte die Brettln auf der Piste gegen die Bühnenbretter ein. Statt Stockerl-Plätze sammelte der Weltklasse-Sportler seitdem Edelmetall-Awards und Auszeichnungen in seiner neuen beruflichen Heimat, der Musik.

Über 24 Jahre begeistert er bereits international als Sänger, Schauspieler und Moderator mit seinen über 7 Millionen verkauften Tonträgern, Top-Einschaltquoten seiner Musik-Sendungen und 10 Spielfilmen, bei denen er in Hauptrollen mitwirkte. Nun geht Hansi Hinterseer erneut europaweit Urlaubs- und Feierstimmung auf die Bühne bringen: über 35 Konzerte führen ihn auf seiner großen Tour von Deutschland über das Elsass, Belgien, Niederlande, Österreich und die Schweiz bis nach Dänemark.

Am So. 18. März kommt Hinterseer nach Flensburg und steht um 18 Uhr auf der Bühne in der Flens-Arena. Das Flensburger Tageblatt verlost exklusiv 10x2 Tickets für das Konzert am Sonntag.

Wer dabei sein will, sollte bis Sonnabend, 10 Uhr, das unten stehende Formular ausfüllen. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern automatisch ausgelost und per Mail benachrichtigt.