Theaterpaar wagt mutigen Neuanfang

Cindy Jänicke und Plot Mhako starten mit „Kitchen Jam“

von Gunnar Dommasch

22. Oktober 2018, 11:53 Uhr

Cindy Jänicke und Plot Mhako haben in Stuttgart alle Zelte abgebrochen, sind mit dem dreijährigen Sohn nach Flensburg gezogen, um am 1. August die Leitung der Theaterwerkstatt Pilkentafel zu übernehmen (wir berichteten). Keine zwei Monate danach ist die Zusammenarbeit mit Elisabeth Bohde und Torsten Schütte, den Gründern und Künstlern der Pilkentafel, vorüber. Für Cindy Jänicke kam die Kündigung per Email „aus dem Blauen“, sagt die 40-Jährige. Der Wunsch nach Veränderung sei leider nicht recht spürbar gewesen. Um das Was und Wie des Transformationsprozesses des Theaters haben die Beteiligten zwar viel diskutiert, jedoch nicht aussichtslos. Die Beendigung der Zusammenarbeit nach wenigen Wochen, kurz nach der Geburt ihres zweiten Kindes, war auch deshalb „erstmal ein Schock“, sagt Jänicke.

„Wir haben uns verdammt wenig gekannt und sind mit einem hohen Risiko in diese Zusammenarbeit gegangen“, erklärt Elisabeth Bohde von der Pilkentafel. Schnell sei klar geworden, dass es zu wenige Gemeinsamkeiten gebe. Der klare, schnelle Schnitt erschien ihr deshalb am besten. Der Prozess unterliege zudem einem finanziellen Druck. Die Situation sei blöd, räumt Bohde ein, der Zeitpunkt der Trennung nicht schön. Die Umwandlung der Pilkentafel stellen sie und ihr Partner Schütte nicht in Frage, stehen dazu, das Theater zu öffnen; im nächsten Jahr stünden viele Produktionen neuer junger Gruppen bevor.

„Schade, dass es nicht geklappt hat“, bedauert Cindy Jänicke, ist sauer auf das Wie und traurig, dass es kein klärendes Gespräch gab. Das Ganze habe aber „eine gute Energie frei gesetzt“. Denn ein neues Format, das die Flensburg-Neulinge in der Pilkentafel ausprobieren wollten, schlüpft jetzt in der Norderstraße 147 („Norder147“) unter. Gastgeberin in dem beeindruckenden Kulturhaus ist die Künstlerin Dany Heck.

„Kitchen Jam“ hat am Donnerstag um 19 Uhr Premiere, kombiniert Gespräch (mit dem Publikum), unkonventionelle Musik und Speise – dieses Mal Kürbissuppe, sagt Jänicke. Sie hat in Berlin studiert, dort und in Wuppertal, München, Zürich als Dramaturgin und Regisseurin gearbeitet, in Simbabwe gelebt. Von dort stammt ihr Partner Plot Mhako – 37-jähriger Grafikdesigner, Journalist und Organisator des größten Tanzfests in seiner Heimat. „Wir sind neu hier“, sagt Jänicke, „wir müssen auf die Stadt zugehen.“ Sie fragen sich durch, erfahren viel Zuspruch, kennen jetzt schon sonstwen in der Szene und wollen zeitgenössischen Tanz in Flensburg mehr Bühne geben. „Man braucht Räume und Unterstützer – dann kann man überall alles machen“, ist Jänicke überzeugt.

Drei Termine: Kitchen Jam #1: „How fresh ist Flenstown?“, Donnerstag, 25. Oktober, mit einem Seemann, der Agentur HochZwei, den Flensburger Stadtmatrosen und den Waterkant Vibes, Musik: Viktor (Digeridoo), Chajos (Beatboxing, Rap). #2: „Bunt, aber wie?“, 22. November,. #3: „Grenzen-Los: Zwei Seiten einer Realität“, 13. Dezember. Jeweils 19 Uhr, Norderstraße 147, Eintritt ist frei.