Bürgerhaus Harrislee : Theater – oder die Kunst, alles zu geben

von Gunnar Dommasch

erstellt am 28.Sep.2017 | 20:48 Uhr

Die Broschmann & Finke Theater Company startet mit zwei Premieren, einer Lesung und zwei Wiederaufnahmen in den Theaterherbst. Den Auftakt bildet heute die szenische Lesung „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich.

Mit gekonntem Sprachwitz, spritzigen Dialogen und vielen satirischen Spitzen erzählen Marlies Schumacher und Michael Wempner die Geschichte von Lore und Harry. Am 14. Oktober feiert dann die neue Comedy Show „Wennschon, dennschon“ im Bürgerhaus Harrislee Premiere – wohl eine der verrücktesten und gleichzeitig originellsten Shows der letzten Jahre, wie Michael Wempner findet. Er hat sich mit Musiker Holger Obbelode und Kompagnon Dirk Magnussen über 30 verschiedene Humor-Acts für diese Show ausgedacht. „Es ist mehr Material zusammen gekommen, als wir an einem Abend spielen können, daher werden wir aus dem vollen Schöpfen und von Zeit zu Zeit auch eine frische Nummer einstreuen“, kündigt Dirk Magnussen an.

Im hohen Norden hat sich das Trio über die Jahre hinweg ein großes Stammpublikum erspielt und gewinnt ständig neue Fans dazu. Für die angesetzten neun Termine gibt es schon jetzt fast keine Karten mehr, aber die Show läuft auch 2018 weiter, so dass wohl jeder, der sie sehen will, auch sehen kann.

Mit der zweiten Premiere, „Der Zauberlehrling“ von Michael Wempner, kommt Magie auf die Bühne. Ab 18. November verzaubert das fröhliche Schlossgespenst Hugo, mit allerlei Hexen und Zauberern im Gefolge, die kleinen und größeren Zuschauer. Um dem Publikumsansturm der letzten Jahre gerecht zu werden, gibt es an den Wochenenden jeweils zwei Vorstellungen – jeweils um 12 und um 15 Uhr. Ein Wiedersehen mit den grandios rockenden Senioren und Senoritas aus „Ewig jung“ gibt es am 3. und 4. November, mit neuen Songs in dem witzigen, geistreichen, frech-frivolen Songdrama, das die Lust an kleinen Bösartigkeiten und später Erotik erwachen lässt und zu einer rabenschwarz-fröhlichen Theatermixtur macht.

Den Jahresabschluss bildet das erfolgreiche Musical „WaschBar“ am 29. und 31. Dezember im großen Theatersaal der Waldorfschule Flensburg (Vorverkauf ab 1.11.). Shortys Waschsalon mit Café-Bar dient dabei als beliebter Szenetreffpunkt, in dem tagtäglich eine vielschichtige Mischung unterschiedlicher Menschen Liebe, Leid und Lust durchlebt. Was alle verbindet, ist die Musik, und so erlebt man neun Schauspieler in 28 Rollen unterstützt von Tresenhilfe Dominick, der die sangesfreudigen Akteure leidenschaftlich durch ihre Rock-, Pop- und Soulstücke am Klavier begleitet. Karten in den Buchhandlungen Rüffer, Am Plack und Hilary. www.brofi.net