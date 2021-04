Stadttheater Flensburg : Theater darf wieder spielen – Vorverkauf beginnt am Montag

Im Modellprojekt Kultur öffnet auch die Spielstätte Flensburg des Landestheaters – allerdings unter einigen Auflagen.

Flensburg | „Wir spielen wieder“, teilt das Schleswig-Holsteinische Landestheater freudig mit und kündigt im Rahmen des Modellprojekts Kultur Vorstellungen in seinen Spielstätten Rendsburg und Flensburg an. Der Vorverkauf dafür beginnt ab 19. April an allen Theaterkassen (Mo bis Fr von 10 bis 14 und 15 bis 18 Uhr, Sa von 10 bis 13 Uhr sowie per Email und Telefon ...

