Geschwindigkeitskontrollen in Flensburg : Tempo 91 statt 50: Polizei stoppt mehrere Raser in der Innenstadt

Die Messungen der Beamten deckten teils erhebliche Überschreitungen auf. Drei Fahrer standen unter Drogeneinfluss.

von Gerrit Hencke

20. April 2018, 14:30 Uhr

Flensburg | In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Polizei in Flensburg Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und dabei erhebliche Tempoüberschreitungen festgestellt. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Autofahrer wurde mit 91km/h statt der erlaubten 50 Kilometer pro Stunde erwischt. Dieser muss nun 400 Euro zahlen. Außerdem werden zwei Punkte und ein einmonatiges Fahrverbot fällig. Ebenfalls mit 91 km/h (bei erlaubten 60 km/h) wurde ein weiterer Fahrer gestoppt. Auf ihn kommen 160 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot zu. Mit 82 km/h (bei erlaubten 60 km/h) kam ein Fahrer glimpflicher davon. 80 Euro und ein Punkt sind in diesem Fall zu verbuchen.

Des Weiteren wurden durch Verkehrskontrollen drei Fahrer festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs waren. Es wurden Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet. Die Betroffenen müssen mit dem Verlust ihres Führerscheins und hohen Geldstrafen rechnen.

