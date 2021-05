Bei der Einfahrt aus Voldewraa : Tempo-30-Zone: Fehlendes Schild sorgt in Bönstrup für Verwirrung

Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises bestätigt inzwischen das Fehlen des Schildes. Raser profitieren hiervon.

Grundhof | Eine nicht aufeinander abgestimmte Beschilderung im Husbyer Ortsteil Voldewraa und im unmittelbar benachbarten Bönstrup, das zur Gemeinde Grundhof gehört, sorgt für einen schon länger bekannten Missstand. Um ihn abzustellen, wandte sich Anwohner Götz Bonsen kürzlich an den Landrat und die Kreisverwaltung in Schleswig. Von Husby kommend, beginnt in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.