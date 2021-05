Ochsenweg in Flensburg : Technischer Defekt? Rauch über dem Solarpark

Die Ursache für die Rauchentwicklung ist unklar. Der Einsatz der Feuerwehr war schnell beendet.

Flensburg | Die Berufsfeuerwehr Flensburg wurde am Sonntagnachmittag zu einem Einsatz auf einem Solarfeld in Flensburg-Weiche gerufen. Kurz vor 14 Uhr hatten aufmerksame Passanten auf dem Gelände eines größeren Energieerzeugungsfeldes am Ochsenweg eine stärkere Rauchentwicklung bemerkt und den Notruf der Feuerwehr gewählt. Mitten auf dem verschlossenen Gelände...

