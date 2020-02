von Gunnar Dommasch

19. Februar 2020, 16:04 Uhr

Westliche höhe | St. Gertrud lädt ein zum Einüben und Einsingen in die mehrstimmigen Gesänge von Taizé: Freitag von 17 bis 17.45 Uhr in der Kirche vor der Taizé-Andacht. Jeder Interessierte ist, unabhängig von seiner Musikalität, willkommen. Um 18 Uhr beginnt die Taizé-Andacht in der St.Gertrud Kirche, Marienhölzungsweg 51 mit Kirchenmusikerin Alwina Schatz und Pastorin Boysen.