Rathaus Flensburg : Symbol der Partnerschaft: Die rote Zelle kommt zurück

26.Sep.2017 | 06:21 Uhr

Nun könnte es ja doch noch klappen: Eine rote Telefonzelle, einst ein Geschenk der englischen Partnerstadt Carlisle, soll wieder öffentlich sichtbar werden. Auf Initiative der Oberbürgermeisterin soll der Hauptausschuss in seiner Sitzung heute ab 16 Uhr im Europa-Raum des Rathauses über den Rückkauf entscheiden.

Denn die schmucke Telefonzelle hat schon einmal der Stadt gehört. Zum 700-jährigen Stadtjubiläum 1984 hatte Flensburg zwei rote Telefonzellen im schmucken Rot der Royal Mail geschenkt bekommen, inklusive funktionsfähigem Telefon. Die Zellen waren jahrelang Blickfang der Großen Straße.

Mancher Schlag in die Scheiben förderte den Verfall. Und wie das so ist im Flensburger Wetter – auf ewig hält in Wind und Regen nichts. Und schon gar nicht im Sturm der Zeit, der nach und nach Münztelefone, Kartentelefone und öffentliche Telefonzellen hinwegfegte. Also kamen nach gut 16 Jahren die Zellen weg. Beide fand einen Liebhaber: den Flensburger Künstler Bernd Hansen. Immerhin stehen die roten Gehäuse in ihrem Heimatland unter Denkmalschutz.

Das Technische Betriebszentrum, das die beiden roten Kästen auf seinem Gelände eingelagert hatte, kam Bernd Hansens Wunsch nach, die Telefonzellen kostenlos übernehmen zu dürfen. Und der neue Eigentümer machte sich an die Arbeit, lagerte die Zelle unter Dach ein und gab ihr neuen Glanz. Die eine war mit vernünftigem Aufwand nicht mehr zu retten.

Hansen versteigerte sie an einen Liebhaber und finanzierte mit dem Erlös die Aufarbeitung von Zelle 2. Die erstrahlte bald in prächtigem Glanz: gesandstrahlt, neu verglast, im knalligen Rot der britischen Post lackiert und das royale Krönchen unter dem Dach mit goldener Farbe hervorgehoben. Eine vierstellige Summe erhoffte sich Hansen für seine Mühe. Für irgendein künstlerisches Projekt, meinte der Künstler, hätte die Zelle verwendet werden können – doch es meldete sich kein Interessent, nicht aus der Flensburger Wirtschaft und nicht beim Verschönerungsverein. Auch Kontakte ins Rathaus, zum damaligen Stadtpräsidenten und ins Kulturbüro, blieben ohne Folgen. Doch mit Oberbürgermeisterin Simone Lange zog ein neues Bewusstsein für die jahrelang dahin dümpelnde Städtepartnerschaft und die Telefonzelle ins Rathaus ein.

Im Antrag an den Ausschuss steht, dass die Stadt für 7000 Euro Aufwandsentschädigung die Zelle von Bernd Hansen zurückkauft. „Herr Hansen hat die Telefonzelle in intensiver Handarbeit restauriert und kann einen Materialaufwand von 7000 Euro nachweisen. Die bisherige Historie der Telefonzelle „wird unserer Städtepartnerschaft mit Carlisle nicht gerecht“. Durch den Rückkauf der Telefonzelle und einen geeigneten Standtort im Rathaus werde „wieder ein sichtbarer Beitrag zu unseren Partnerstädten geschaffen“. Der Antrag verweist darauf, dass die Telefonzelle im Foyer des Rathauses aufgestellt und genutzt werden soll. Und so kann es auch ganz fix gehen: „Eine zeitnahe Umsetzung kann nach dem Beschluss erfolgen.“