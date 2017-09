Sturm Sebastian in Flensburg : Sturmwarnung: Museen dicht, Bäume fallen

vergrößern 1 von 2 Foto: Sebastian Iwersen 1 von 2

13.Sep.2017

Die Stadt Flensburg schließt wegen des Sturms Sebastian ihre Kindergärten und empfiehlt allen anderen Trägern, diesem Beispiel zu folgen. Ab sofort (13.45 Uhr) sind alle Museen der Stadt geschlossen, die Volkshochschule hat alle Veranstaltungen für heute abgesagt. Die Stadtbibliothek plante anfangs noch, den Betrieb wie geplant bis 19 Uhr offen zu halten. Doch um 14.45 Uhr hieß es dann: Wir schließen jetzt doch, es ist kaum noch jemand da. Dies ist die Warnung der Stadt im Wortlaut: "Der Norddeutsche Wetterdienst sagt für das Sturmtief Sebastian ähnliche Windgeschwindigkeiten wie bei Sturm Christian voraus. Vollbelaubte Bäume und nasse Böden erschweren zusätzlich die Gefahrensituation. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr sollte deshalb möglichst niemand sich auf der Straße aufhalten und lieber zu Hause bleiben. Die Stadtverwaltung empfiehlt daher, alle Schulen zu schließen, die Eltern zu benachrichtigen und die Kinder nach Hause zu schicken bzw. von den Eltern abholen zu lassen. Die endgültige Entscheidung, den Unterricht ausfallen zu lassen, liegt bei der Schulleitung. Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden für heute geschlossen. Sofern Kinder nicht vorzeitig abgeholt werden können, ist eine Betreuung sicher gestellt. Die für heute angekündigte Bürgerinformation in der Fridtjof-Nansen-Schule über die Zukunft des Stadions wird wegen der Sturmwarnung abgesagt."

Am Nachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu etlichen Einsätzen ausrücken. In Mürwik war eine große Eiche in der Straße Friedheim vom Umstürzen bedroht. Um mögliche Gefahren für Autofahrer und Fußgänger abzuwenden, fällte die Berufsfeuerwehr den Baum mit einer Kettensäge. Die Straße war kurzfristig voll gesperrt. Ebenfalls im Stadtteil Mürwik stürzte in der Straße „Schöne Aussicht“ ein Baum quer über die Straße. Auch am Wilhelminental kippte ein Baum auf die Straße. An der Exe, Ecke Schützenkuhle, weht eine Baustellensicherung davon.