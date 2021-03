Unwetter in Flensburg : Sturmtief „Klaus“ sorgt für erste Schäden und rund zehn Feuerwehreinsätze

Sturmböen sorgen vor allem für umgeknickte Bäume. In Harrislee drohte sich am Nachmittag ein Werbeschild zu lösen.

Flensburg | Der Wind frischt seit den Morgenstunden immer weiter auf, am Nachmittag soll er an der Nordseeküste in Böen Organstärke erreichen. Grund ist das Sturmtief „Klaus“, das über weite Teile Norddeutschlands fegt. Die Feuerwehren im Einsatzbereich der Leitstelle Nord, also in Nordfriesland, Schleswig-Flensburg und Flensburg, hatten bereits erste Einsätze ab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.