Hasselberg : Sturm verwandelt Strand in Steinwüste

Der jüngste Sturm hat den Sandstrand vor Hasselberg weggespült. Die Gemeinde will vor der Saison die Steine entfernen und neuen Sand auffüllen.

von hjk

29. März 2018, 12:30 Uhr

Hasselberg | Erhebliche Sorgen macht den Hasselberger Gemeindevertretern das zuletzt stürmische Wetter mit seinen negativen Auswirkungen auf den Badestrand an der Ostsee. Zum Leidwesen der Touristiker sind erhebliche Sandstrand-Verluste in der Hasselberger „Filet-Zone“ bis hin nach Pottloch zu verzeichnen. Die vom Wind aus Nordost getriebenen Fluten haben den Abschnitt zwischen dem DLRG-Haus und dem Restaurant „Gute Stube“ in eine Steinwüste verwandelt. „Wir haben mit einem Bagger den aus dem Meer angetriebenen Steinwall weggeschoben, doch nach dem letzten Sturm ist er schon wieder da“, sagte Bürgermeister Hans-Heinrich Franke in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Hasselberg.

Erst die Schneeräumung, nun die Steinräumung – das geht in Hasselberg ins Geld. Die Kommune plant, kurz vor Saisonbeginn mit einer Raupe die Steine an den Damm zu schieben und eine neue Schicht Seesand aufzutragen.

Die 29 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Ostangeln benötigen so bald wie möglich ein eigenes Domizil. Erst kürzlich war in einer Besprechung auf Amtsebene von Kommunalpolitikern vorgeschlagen worden, den Jugendlichen das unter Umständen freiwerdende Gebäude mit der Tourist-Information in Kieholm als feste Bleibe zur Verfügung zu stellen. Doch die Gemeinden Hasselberg, Maasholm, Kronsgaard und Rabel wollen diese Anlaufstelle für Urlauber, die über Kappeln ins Ostangelner Feriengebiet strömen, nicht schließen lassen.

Bürgermeister Franke bekräftigte den aus seiner Sicht unverzichtbaren Erhalt des Kieholmer Touristbüros, sagte aber voraus, dass um den Fortbestand der Einrichtungen in Steinbergkirche und Kieholm noch gerungen werden müsse.

Gemeindewehrführer Daniel Johnsen und die Mandatsträger waren sich einig, dass die seit dem Ende in Gammeldamm heimatlose Jugendfeuerwehr Ostangeln bis auf Weiteres im Schulungsraum der Hasselberger Brandschützer (gleich neben dem Info-Haus) Gastrecht erhalten soll. Das Amt Geltinger Bucht bewilligt dafür eine Monatsmiete von 200 Euro. Dennoch strebt nicht nur Johnsen mit einem Anbau an das Feuerwehrhaus in Kieholm eine dauerhafte Lösung an.



Ausbau der K 111 soll im Herbst beginnen





Zufriedenstellend fällt nach den Worten des Bürgermeisters die aktuelle Fortschreibung des Schulentwicklungsplans aus. Die Vorgabe, nach der mindestens 80 Schüler die Grundschule besuchen müssen, wird laut Stellungnahme mittelfristig sowohl in Kieholm als auch an den Standorten Steinbergkirche, Sterup und Gelting erreicht.

Was den Ausbau der maroden Kreisstraße 111 betrifft, so sollen die Arbeiten voraussichtlich im Herbst beginnen. Die Hasselberger nahmen zur Kenntnis, dass seitens des Kieler Verkehrsministeriums in den Jahren 2018 bis 2020 Fördergelder von rund drei Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden.

Von der Landesplanungsbehörde erwarten die Gemeindevertreter nun eine Aussage, ob eine reelle Chance für den Investor auf eine Genehmigung der Feriensiedlung im naturnahen Küstenbereich am Fehrensholz besteht. Sollte es ein positives Signal geben, würde der potenzielle Investor die geforderte Verträglichkeitsprüfung in Auftrag geben.