Hochschule Flensburg : Studienerfolg aus dem Baukasten

Hochschule konzipiert für Geflüchtete ein eigenes dreimonatiges Vorstudienprogramm ohne überregionales Vorbild

von Carlo Jolly

27. April 2018, 05:51 Uhr

Immer mehr gut und hochqualifizierte Geflüchtete mit Abi oder Bachelor drängen an die Hochschulen. Viele von ihnen weisen längst die notwendigen Sprachkenntnisse auf Niveau B2 oder sogar C1 nach.

Damit das Studium in Wirtschaft oder Technik nicht an kulturellen Wissenslücken oder am Fachjargon scheitert, hat die Hochschule Flensburg ein knapp dreimonatiges Programm entwickelt, das nach ihrer Einschätzung überregional ohne Vorbild ist: ein Vorstudium für studieninteressierte Geflüchtete im Baukastensystem in Verbindung mit einer Fachstudienvorbereitung.

Die Erfahrung auf dem Campus: Deutschkurse allein sind für die Vorbereitung auf das Hochschulstudium nicht ausreichend Janntje Böhlke-Itzen von der Hochschule und ihr fünfköpfiges Team haben es für die Schwerpunkte BWL, Medien/Design, Elektrotechnik, Statistik/Empirie, Informatik oder auch Laborarbeit konzipiert: „Die Geflüchteten sollen zum Studienstart möglichst gleiche Chancen haben“, sagt sie: „Wenn sie aber schon nicht verstehen ’Zieht den Kittel an und holt die Pipette raus’ wird es schwierig.“

Deshalb steht „Fach-Deutsch“ ganz vorne in der Baukasten-Liste, aber auch Englisch, Mathe, wissenschaftliches Arbeiten und akademische Kultur in Deutschland. Böhlke-Itzen berichtet von einem Studienbewerber aus dem mittleren Osten, der zum Bewerbungsgespräch um ein WG-Zimmer mit Anzug und roter Rose vorsprach – und damit in der nicht ganz so aufgeräumten Wohngemeinschaft ein bisschen Heiterkeit auslöste.

Auch Fragen von Finanzierung und Fachwahl werden im Vorkurs behandelt. Dazu soll es eine Exkursion in den Kieler Landtag geben. Denn neben einem Block rund um Wattenmeer, Krabben und Gezeiten sowie Dänen, Friesen, Wikinger sollen die Neu-Schleswig-Holsteiner auch mit den Namen Engholm, Simonis und Barschel etwas anfangen können.

Der Kurs richtet sich nicht nur an die Studienanfänger des kommenden Herbstes, sondern auch an Flüchtlinge, die bereits ihr Studium aufgenommen haben. Janntje Böhlke-Itzen kann sich gut vorstellen, dass das Programm ein Modell für Migranten und Gaststudenten an der Hochschule insgesamt werden kann.

Im nagelneuen Container-Sprachlabor an der Thomas-Fincke-Straße haben die Geflüchteten optimale Bedingungen – sowohl für Kurse mit Dozenten als auch für eigene Übungen. Dabei ist manches auch für das Dozententeam Neuland – zum Beispiel, wenn das Fach-Englisch für Geflüchtete siebensprachig angeboten wird.

Wobei vor allem mancher inhaltliche Baustein der Kurse – von kritischer Beteiligung und Hinterfragen der Lehrmeinung bis hin zur Minifortbildung zu Senat, Konvent und Fachschaft womöglich auch noch dem einen oder anderen einheimischen Studenten gut tun könnte.