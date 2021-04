Flensburg : Stromaggregat gerät bei Grünarbeiten am Munketoft in Brand

Während der Löscharbeiten war die Straße zwischen dem Campus und der Osttangente für kurze Zeit voll gesperrt.

Flensburg | Großer Schreck für einen Arbeitstrupp des Technischen Betriebszentrums: Die Mitarbeiter waren mit Arbeiten an einem Grünstreifen am Munketoft beschäftigt, als plötzlich das Stromaggregat auf ihrem Traktor in Brand geriet. Weiterlesen: Knickpflege: Radikaler Kahlschlag von Bäumen und Sträuchern empört Flensburger Im Grünstreifen sollte Bärenklau ...

