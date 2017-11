Energiekosten in Flensburg : Strom wird billiger – Wärme teurer

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Joachim Pohl

erstellt am 16.Nov.2017 | 07:06 Uhr

Es ist eine gute Nachricht für alle Hausbesitzer, Familien und Mieter: Die Energiepreise bleiben in Flensburg im kommenden Jahr weitgehend konstant. Wenn der Winter milde wird und man wenig heizen muss, könnte am Ende sogar ein kleines Plus für alle entstehen.

Die Preise für Fernwärme und Wasser steigen leicht, der Preis für Strom sinkt leicht. Daraus ergibt sich fast ein Nullsummenspiel – mit einem leichten Minus, also weniger Kosten, unterm Strich für den Durchschnittsmieter und einem leichten Plus – also Mehrkosten – für das durchschnittliche Einfamilienhaus.

Die Freude über leicht sinkende Strompreise könnte aber nur von kurzer Dauer sein. Zum ersten Mal seit Jahren ist die wichtigste von neun Komponenten, aus denen sich der Strompreis zusammensetzt, leicht gesunken: die Erneuerbare-Energien (EEG)-Umlage. Sie fließt mit rund einem Drittel in den Strompreis ein und sinkt von 6,88 auf 6,792 Cent/Kilowattstunde. Von ihr wird aber erwartet, dass sie in den kommenden Jahren wieder steigen wird – und damit dann auch der Strompreis.

Stark zurückgegangen sind zudem die Netznutzungsentgelte, die von den großen, überregionalen Netzbetreibern für den Betrieb des Leitungsnetzes und den Bau neuer Leitungen erhoben werden. Sie machen ebenfalls einen großen Teil des Strompreises aus. „Wir wollen und werden die signifikante Senkung dieser Entgelte 1:1 durchreichen und komplett an unsere Kunden weitergeben“, sagt Stadtwerke-Chef Maik Render.

Die eigentlichen „Herstellungskosten“ des Stroms machen nur knapp 15 Prozent des Strompreises aus. Sie sind in den zurückliegenden zwölf Monaten geringfügig um etwa einen halben Cent pro Kilowattstunde gestiegen.

Der Arbeitspreis im Grundversorgungstarif der Stadtwerke sinkt demnach von 29,96 Cent auf 28,41 Cent pro Kilowattstunde. Die entsprechenden Preise im Tarif Flensburg-Expert liegen etwas darunter, die im Tarif Expert-Öko etwas höher. Für das Stadtwerke-Durchschnittshaus ergibt sich dadurch eine jährliche Ersparnis von 62 Euro, für eine Wohnung von 31 Euro.

Bei der Fernwärme liegen die Verhältnisse etwas anders. Der Grundpreis erhöht sich geringfügig um ein Prozent von 41,93 auf 42,35 Euro pro Monat. Der Arbeitspreis, der durch das Drehen am Thermostat vom Verbraucher beeinflusst werden kann, steigt stärker um fast drei Prozent: bei einer Wohnung auf 17,17 Euro, bei einem Haus auf 65,43 Euro pro Monat. In Bezug auf den konkreten Verbrauch klettert der Arbeitspreis im Primärnetz von 62,30 Euro auf 64,48 Euro, im Sekundärnetz von 63,70 auf 65,93 Euro pro Megawattstunde.

Nachdem der Wasserpreis vier Jahre lang nicht angepasst wurde, geht er im kommenden Jahr leicht nach oben: um 0,003 Cent pro Liter. Pro Kubikmeter müssen künftig 1,69 statt 1,66 Euro gezahlt werden. Bei einem Einfamilienhaus summieren sich diese Mehrkosten auf 4,05 Euro im Jahr.