Westerholz : Streit um Steilküstenschutz

vergrößern 1 von 1 Foto: vdl 1 von 1

Soll an den Steilküsten der Ostsee der natürlichen Dynamik freier Lauf gelassen werden, oder sollen die Küsten vor Landverlusten geschützt werden? In einem vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) jetzt vorgestellten Entwurf des Managementplans für das „FFH-Teilgebiet Dollerup“ für den Küstenabschnitt vom Badestrand in Westerholz bis zum Mühlendamm in Steinbergkirche wird ein „Verschlechterungsverbot“ gefordert. Das heißt, dort soll auf jede Umgestaltung oder Befestigung des Ufers verzichtet werden. Doch damit ist der Bundestagsabgeordnete Thomas Jepsen aus Dollrottfeld nicht einverstanden. In einem Brief an Umweltminister Robert Habeck, der den Entwurf mit seiner Unterschrift in Kraft setzen muss, spricht er sich gegen das strikte Verbot von Maßnahmen zur Küstensicherung aus und bittet darum, dass Maßnahmen für den Erhalt der Steilküstenformationen ergriffen werden dürfen.

„Naturverträgliche Sicherungsmaßnahmen sollten grundsätzlich erlaubt werden, um den dynamischen Prozess zu verlangsamen beziehungsweise um einer Beschleunigung des Prozesses aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels entgegenzuwirken“, fordert Jepsens in seinem Schreiben. Im Bereich Mühlendamm beträgt der Rückgang der Uferlinie nach Angaben des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz einen Meter in drei Jahren. Jepsen bittet den Minister um eine Ausnahme: Schüttungen mit Findlingen und vereinzelte Buhnen sollten zugelassen werden. Sie beeinträchtigten diesen Lebensraum nicht, sondern schützten ihn.

Auch für den Westerholzer Bürgermeister Bernd Ertzinger, als Nebenerwerbslandwirt mit einigen Flächen unmittelbar von der Problematik betroffen, kommt es darauf an, dem Wasser die Kraft zu nehmen. Er spricht sich weiterhin dafür aus, Bäume an der Kante vor dem Abrutschen zu fällen. Allein durch ihr Gewicht beschleunigten sie den Erosionsprozess. Davon, sie am Fuß des Hanges als Wellenbrecher zu nutzen, hält er nichts. Das gehe mit Findlingssteinen besser. „Die Anlieger haben so jahrhundertelang Küstenschutz betrieben und das geschaffen, was heute schützenswert ist“ , so Ertzinger.

Hans-Walter Jens, Bürgermeister von Kronsgaard und Sprecher der aus etwa 40 Kommunen sowie Wasser- und Bodenverbänden bestehenden „Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz Ostsee“, fordert eine Gleichbehandlung mit der Nordsee. „Dort werden Millionen für den Küstenschutz ausgegeben, bei uns nicht.“ Er sieht angesichts des Klimawandels und dem Anstieg des Meeresspiegels dringenden Handlungsbedarf. Mit den von Jepsen geforderten Maßnahmen könne der Abbruch zumindest verlangsamt werden. Jens ist überzeugt: „Küstenschutz ist auch Naturschutz“.

Stefanie Sudhaus von der BUND-Landesgeschäftsstelle in Kiel gibt den natürlichen Prozessen grundsätzlich Vorrang. Sie sollten nicht gestört werden. „Menschliche Eingriffe sind nur bei Gefahr im Verzug und nach genauer Abwägung zulässig.“ Dem pflichtet Geert-Henning Schauser aus Steinberg als einer der Sprecher der „Bürgerinitiative Schönes Angeln“ bei: „Es handelt sich um eine ‚Ausgleichsküste‘. An einer Stelle wird etwas abgetragen und woanders wieder angelagert.“

Als über die Erhaltungsziele hinausgehende Entwicklungsmaßnahme schlägt das LLUR den Rückbau oder die Öffnung des Regionaldeiches in Mühlendamm vor. Damit könnten bei Hochwasser Salzwasser einfließen und sich in der Folge Salzwiesen entwickeln. Eine derartige Maßnahme ist jedoch nur mit Zustimmung der betroffenen Flächeneigentümer und des zuständigen Wasser- und Bodenverbandes Langballigau statthaft. Dessen Vorsteher Karl-Henning Diederichsen aus Grundhof hat bei den in Frage kommenden vier Hektar keine Einwände. Problematisch sei allerdings die 300 Meter landeinwärts verlaufende Kreisstraße 99. Sie liege tiefer als die Deichkrone und könne dann bei entsprechendem Hochwasserstand überspült werden.