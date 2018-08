Am Mittwoch : Straßensperrungen am Hafen: Business Run in Flensburg

Rund 2000 Läufer gehen auf die 4,5 Kilometer lange Strecke. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

von shz.de

22. August 2018, 15:04 Uhr

Flensburg | Am Mittwoch, 22. August, beginnt um 16 Uhr das Rahmenprogramm rund um den Business Run an der Hafenspitze in Flensburg. Der Lauf über 4,5 Kilometer startet zwei Stunden später um 18 Uhr, und zwar mitten in der Stadt auf dem Holm (Kreuzung Rathausstraße). Er führt rund um den Hafen mit einer Schleife zurück zur Hafenspitze.

Für den Lauf ist eine Vollsperrung der Neuen Straße und der Schiffbrücke nötig. Daher ist im Zeitraum von 17.45 bis 18.30 Uhr mit erheblichen Behinderungen im Feierabendverkehr zu rechnen. Es wird daher empfohlen, den Bereich weiträumig zu umfahren. Mit den ersten Teilsperrungen auf der Hafenostseite (Hafendamm und Ballastbrücke) muss bereits im Laufe des nachmittags gerechnet werden.

Streckenverlauf:

Große Straße (Start) – Norderstraße – Neue Straße – Schiffbrücke – Querung der Fahrbahn auf Höhe Schifffahrtsmuseum – Hafenspitze – Am Kanalschuppen – Hafendamm – Ballastbrücke zurück zur Hafenspitze (Ziel)

Die Firmenteams müssen aus mindestens vier Teilnehmern bestehen. Die Siegerehrung ist gleich im Anschluss um 19.30 Uhr. Hierbei werden nicht nur das beste Gesamt- und das beste Frauenteam gewertet, sondern im Einzel die schnellste Frau und der schnellste Mann und dazu das größte Team und die Läufer in den originellsten Outfits.