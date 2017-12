Kosten für Bürger in Flensburg : Straßenausbau: SPD nimmt Land in die Pflicht

vergrößern 1 von 2 Foto: Michael Staudt 1 von 2

von Antje Walther

06.Dez.2017

Die Initiative aus Neumünster, wo der Rat in seiner November-Sitzung die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ab Januar beschlossen hat, erhöht auch in der Flensburger Politik den Druck. Für die letzte Ratssitzung an diesem Donnerstag stellt die SPD eine eigene Resolution zur Diskussion. Tenor: Das Land, das die Abschaffung der Anliegerbeiträge von Haus- und Grundstückseigentümern mit einem Gesetzentwurf ermöglicht hat, muss den Kommunen diesen Ausfall komplett finanziell ausgleichen.

Bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge muss es einen finanziellen Ausgleich durch das Land geben, der diese vollständig kompensiert. „Ohne eine Kompensation der Einnahmeausfälle werden Kommunen in wirtschaftlich stärkeren Regionen gestärkt, während die Städte und Gemeinden in strukturschwachen Gebieten unseres Landes insbesondere im Wettbewerb um Gewerbe und Arbeitsplätze benachteiligt werden“, schimpft SPD-Fraktionschef Helmut Trost, der die Initiative gestern ankündigte: „Es darf nicht sein, dass wohlhabende Städte ihre Bürger von Straßenausbaubeiträgen entlasten können, während dies anderswo – wie in Flensburg – aufgrund leerer Kassen nicht möglich ist.“ Dies sei nicht mit dem Auftrag der Landesverfassung, gleichartige Lebensbedingungen in allen Teilen unseres Landes zu schaffen, vereinbar.

Eine weitere Anhebung der Steuerlast für die Einwohner zur alternativen Finanzierung des Straßenausbaus sei nicht mehr vertretbar, so Trost. Er erinnert: Schon im Sommer habe die SPD dafür gesorgt, dass die von der Verwaltung geplante Erhöhung der Straßenausbaubeiträge abgelehnt wurde.

Auch in Neumünster gab es nach dem Ratsvotum Stimmen, die sich gespannt äußerten, wie die Stadt diese Einnahmeausfälle nun kompensieren werde. Manch einer befürchtete schon eine baldige Erhöhung kommunaler Steuern.