Glücksburg : Strandpächter darf bleiben

26. August 2018, 16:12 Uhr

Im Streit zwischen der Stadt Glücksburg und dem Pächter des Kurstrandes von Holnis, Jan Festersen, hat das Landgericht jetzt in erster Instanz zugunsten des Pächters entschieden. Laut Urteil von Freitagnachmittag muss Festersen den Strand von Holnis, den er während des Prozesses auf Sparflamme betreibt, vorerst nicht räumen. Grundsätzlich steht ihm Schadensersatz von der Stadt Glücksburg zu.

Vor der Urteilsfindung setzte sich der Vorsitzende Richter, Birger Bonin, mit dem Pachtvertrag von 2002 auseinander. Nach Ansicht der Stadt nämlich endete der Pachtvertrag mit Jan Festersen am 31. März 2017. Als er nicht ging, klagte sie auf Räumung und Herausgabe des Strandes.

Bürgermeisterin Kristina Franke macht keinen Hehl daraus, dass die Stadt mit dem Zustand des städtischen Kurstrandes in Holnis und Festersens „Buden“ nicht mehr zufrieden ist. „Wir hätten es gerne schicker“, sagt sie. Und: „Wir wünschen uns mehr Pachteinnahmen“, gibt sie zu.

Festersen versichert, er wäre längst gegangen, wenn man sich über einen angemessenen Ausgleich verständigt hätte. Ein 2016 eröffnetes Strandcafé in direkter Nachbarschaft sah er als unzulässig an. Er habe investiert in der Annahme die Pacht sei langfristig ausgerichtet und er genieße Konkurrenzschutz. Die Stadt fand seine Forderungen überzogen.

Birger Bonin konnte aus dem zwischen der Stadt und dem Pächter 2002 geschlossenen Vertrag keine eindeutige Regelung entnehmen. Darum lud er vor gut vier Wochen den seinerzeit beteiligten Bürgermeister von Glücksburg, John Witt, zur Zeugenvernahme. Dabei, so Bonin, sei er zu dem Schluss gekommen, dass beide Parteien „ein wiederkehrendes Optionsrecht“ gewollt hätten. Festersen hatte 2017 schriftlich von seinem Verlängerungsrecht des Pachtvertrages Gebrauch gemacht. Die Stadt hatte im Gegenzug zwei Schreiben aufgesetzt. Diese enthielten nach Ansicht des Richters jedoch keine Kündigungserklärung. Somit galt der Vertrag als verlängert bis 2022.

Festersen hatte auf die Räumungsklage seinerseits die Stadt auf Schadensersatz verklagt. Ein vertraglich vereinbarter Konkurrenzschutz sei nicht eingehalten worden, argumentierte er. 2016 hatte die Eigentümerin des benachbarten Campingplatzes, Wiebke Volquardsen, auf ihrem Gelände ein Strandcafé eröffnet. Dadurch habe er Einnahmen verloren und sogar Verluste erlitten, so Festersen.

Bonin folgte seiner Argumentation. „Dem Grunde“ nach stehe dem Pächter Schadensersatz zu. Die Stadt sei zwar in einer Bedrouille gewesen: Die Betreiberin des Campingplatzes hatte einen öffentlich-rechtlichen Anspruch auf eine Restauration. Andererseits hatte die Stadt eine Verpflichtung dem Strandpächter gegenüber. Aus dieser Not führe nur die Leistung eines Schadensersatzes, so Bonin.

Um welche Summen es dabei geht, muss im weiteren Prozessverlauf geklärt werden. Die Ausgleichsermittlung wird kostspielig, deutete der Richter an. Darum möchte er abwarten, ob sein Urteil rechtskräftig wird. Die Stadt kann innerhalb eines Monats ab Urteils-Zustellung Berufung einlegen. Falls das geschieht, prüft ein zweites Gericht den Fall.

„Meine Argumentation ist erstinstanzlich bestätigt worden“, sagte Jan Festersen nach der Sitzung. „Schade, dass es so weit kommen musste. Hier werden Steuergelder ausgegeben.“ Falls das Urteil rechtskräftig wird, muss die Stadt Festersens Anwaltskosten in Höhe von rund 960 Euro übernehmen. Die Stadt hatte keinen Vertreter zur Urteilsverkündung geschickt. Das Urteil wird beiden Seiten in den nächsten Tagen zugestellt.