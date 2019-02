SH Netz AG : Stoltebüll will mehr Aktien kaufen

200.000 Euro möchte die Gemeinde investieren. Eine Beteiligung am interkommunalen Gewerbegebiet in Süderbrarup wurde abgelehnt.

von shz.de

10. Februar 2019, 15:42 Uhr

Breiten Raum nahm in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung die Frage ein, in welcher Höhe der bisherige Bestand von 66 Aktien bei der Schleswig-Holstein-Netz AG aufgestockt werden sollte. Nachdem Ralf Loell von der Schleswig-Holstein Netz AG die Möglichkeiten aufgezeigt hatte, gab es eine längere Diskussion. Dabei ging es um die Frage, ob 200.000 Euro in die Hand genommen werden sollten, um weitere Aktien zu erwerben. Und da kam es bei der Abstimmung zu einer Patt-Situation. Während vier Gemeindevertreter dafür waren, stimmten vier dagegen. Sie wollten mehr Geld investieren. Die liquiden Mittel von Stoltebüll belaufen sich auf 399.000 Euro. Mit diesem Geld wäre der Kauf von 41 weiteren Aktien möglich. Man müsse für den Fall des Falles Geld in der Reserve behalten, lautete der Einwand.



Haushalt beschlossen





Und schließlich gab es eine zweite Abstimmung: Vier Gemeindevertreter plädierten für die 200.000 Euro-Investition, vier enthielten sich der Stimme. Damit war der Weg frei für einen Aktienkauf in dieser Höhe.

Im weiteren Verlauf der Sitzung ging es um den Haushalt 2019, der mit einem Jahresüberschuss von 22.600 Euro abschließt und einstimmig beschlossen wurde. Im Ergebnisplan belaufen sich die Erträge auf 1.019.900 Euro, die Aufwendungen auf 997.300 Euro. Abgemachte Sache war dabei, dass die Steuerhebesätze unverändert bleiben. Die betragen seit Jahr und Tag 220 Prozent für die Grundsteuer A, 240 Prozent für die Grundsteuer B und 310 Prozent für die Gewerbesteuer.

Mit Blick auf die städtebauliche Planung in der Gemeinde wurde sich darauf verständigt, die Fläche „Wittkiel 13“ in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Wittkiel einzubeziehen.



Satzungänderung wird ausgelegt





Diese Satzungsänderung wird nun öffentlich ausgelegt, die zuständigen Behörden werden entsprechend benachrichtigt. Parkverbot in der Schulstraße – darum ging es im weiteren Verlauf der Sitzung. Die Gemeindevertreter sprachen sich dagegen aus. Man wolle die schmale Sackgasse nicht mit Verbotsschildern zupflastern. Stattdessen sollen die beiden Hauseigentümer an dieser Straße aufgefordert werden, ihre Mieter und Besucher anzuhalten, ihre Autos nicht auf der Straße zu parken. Dabei hegt Bürgermeister Jörg Struve die Hoffnung, dass so das Ärgernis der durch parkende Fahrzeuge verengten Straße behoben wird.

Und dann ging es auch noch um das Angebot der Gemeinde Süderbrarup, sich an dem dort geplanten interkommunalen Gewerbegebiet zu beteiligen. Da gab es mit sechs Stimmen – zwei Gemeindevertreter enthielten sich – eine deutliche Absage.