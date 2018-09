Glücksburg : Stolpersteine sollen schnell verschwinden

Lose Steine und abgerissene Geländer – ein Stück Wanderweg in Glücksburg ist in schlechtem Zustand. Es soll nun möglichst schnell repariert werden.

von shz.de

04. September 2018, 16:35 Uhr

Die Stadt Glücksburg hat 50 Kilometer ausgeschildertes Wanderwegenetz. Eine der Hauptadern führt vom Kurzentrum in Richtung Ortszentrum. Hinter der Kurparkpassage, am Abzweig zur Brücke über die Schwennau, bietet sich ein schlimmes Bild: Der Asphalt bröckelt, eine Steinkante ist an mehreren Stellen abgebrochen. Regenwasser, das hier ein starkes Gefälle vorfindet, hat eine bis zu 20 Zentimeter tiefe Rinne gebildet. „Stolpergefahr“, stellt Michael Weiß vom Verein Schönes Glücksburg fest.

Er war vor kurzem von Glücksburger Bürgern auf jenes Wegestück angesprochen worden. Vor Ort trifft er auf eine Dame mit Hund, die seinen Eindruck bestätigt: Im vergangenen Herbst sei sie auf dem Asphalt ausgerutscht. Sie hat sich dabei den Arm gebrochen. Er tue ihr immer noch weh. Michael Weiß entdeckt außerdem ein Loch im Boden von einem früheren Laternenmast. Ein loses Kabel steckt noch drin. Außerdem ist eine Absperrung, die wohl mal als Handlauf gedient hat, aus der Halterung gerutscht. Die Halterung steckt abgesplittert und vor sich hin rostend in der Erde. Auch hier sieht Weiß Verletzungsgefahr und ist entsetzt: „Man muss schon tief in den Osten Europas reisen, um so etwas zu sehen.“

Der Verein Schönes Glücksburg könnte sich engagieren, findet er. Er hat die Bürgermeisterin darauf angesprochen. „Um den Missstand möglichst schnell zu beheben“, wie Weiß betont. Der Verein möchte die Stadt unterstützen, nicht anprangern.

Bürgermeisterin Kristina Franke antwortet jedoch auf Anfrage, dass bereits eine Fachfirma mit der Reparatur des defekten Weges beauftragt worden sei. „Die Ausführung soll bis Mitte September erfolgen.“