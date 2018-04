„Stille Liebe“ in Satrup

Blockflöten-Ensemble probt Klezmer-Balladen / Redakteurin Anette Schnoor wagt nach 20 Jahren den Wiedereinstieg

von Anette Schnoor

09. April 2018, 15:35 Uhr

Es ist ein bisschen aufregend, wieder dabei zu sein. Als ich mich im Kreis der Blockflöten-Spielerinnen wiederfinde, merke ich, wie meine Finger zittern. Musiklehrerin Brita Lange-Kauth teilt Notenzettel aus. „Welche Tonart?“ fragt sie und lächelt. Prüfungsstress!

Seit mehr als 20 Jahren habe ich nicht mehr auf meiner Altblockflöte gespielt. Früher, da war sie wie ein guter Freund: Immer da, wenn man ihn brauchte. Ein Tröster, der im Notfall ohne Worte auskommt und einer, der für Spaß jederzeit zu haben ist. Musik machen zu können, bedeutete mir viel als Schülerin. Auch später, als junge Frau, habe ich den Austausch mit anderen genossen und die Möglichkeit, im Fluss der Melodien Stress abzubauen. Dann irgendwann blieb im Alltagstrubel keine Zeit mehr. Die Flöte wurde eingepackt und fristete fortan ein einsames Dasein im Schrank.

Nun hab ich sie also wieder in den Fingern und finde, dass ich vielleicht ein kleines bisschen zu mutig war, als ich mich als „Rückkehrerin“ bei Brita Lange-Kauth mit dem Wunsch gemeldet habe, wieder einmal in einem Ensemble zu spielen. Die erfahrene Lehrerin an der Kreismusikschule liebt die Flötentöne und freut sich über jeden, der dieses Instrument entdeckt oder wiederentdeckt. Und ihre Begeisterung ist ansteckend.

Gerade jetzt macht sie es mir leicht, den Prüfungsstress zu überwinden. Sie gibt sich selbst Antwort auf ihre Frage nach der Tonart: „Wir spielen a-Moll“, sagt sie mit Blick aufs Notenblatt. Alle Flötistinnen im Kreis spielen einmal die entsprechende Tonleiter durch. Schnell merke ich: Die Griffe sitzen tatsächlich noch, und im Schutz der Gruppe wächst mein Selbstvertrauen mit jedem Notenlauf, der gelingt. Neben mir lächeln Elke Beuth und Wiebke Hoppe, meine Mitstreiterinnen im Alt. Ich werde ihnen heute Abend noch einige Male dankbar sein; dann, wenn sie mir mit ihrem souveränen Spiel Halt geben und auch dann, wenn ihnen selbst der ein oder andere kleine Patzer durchrutscht. „Aha, man muss gar nicht perfekt sein, um hier mitspielen zu können“, denke ich. „Wichtig ist nur, dass wir vor den Konzerten ordentlich üben. Da sollten die Stücke doch sitzen“, mahnt Leiterin Lange-Kauth.

Das Blockflötenensemble der Kreismusikschule in Satrup tritt regelmäßig auf. Das Repertoire reicht von Renaissance und Barock bis in die Moderne, Folk, Jazz und – mit wunderschönen Melodien an diesem Probeabend – Klezmer. „Klezmer“, der Begriff kommt aus dem Hebräischen und heißt übersetzt so viel wie „Gefäß des Liedes“. Die jüdische Volksmusik ist seit Jahrhunderten beliebt, besonders zur Unterhaltung von Hochzeitsgesellschaften. Allerdings stehen private Feiern nicht so oft auf dem Programm der elf Musikerinnen. Zu ihrem Metier gehören eher musikalische Gottesdienste, festliche Konzerte – vor allem in der Weihnachtszeit – oder auch mal Auftritte auf dem Lande, wie etwa im Sommer beim „Klingenden Unewatt“. Aber Klezmer, das hört das Publikum auch hier sehr gern, zur Freude des Ensembles, das sich nun mit großem Genuss der Ballade „Stille Liebe“ des Oldenburger Musikers Uwe Heger widmet.

Zunächst spielt jede Stimme ihre Partie für sich: Bass- und Tenorflöten geben als Unterstimmen den Halt, Alt und Sopran spielen darüber die Melodie. Die kurze Übungsphase dient der Technik: Welche Griffe, wo atmen? Und dann folgt das Zusammenspiel. Aus einzelnen Passagen wird Musik. Die Instrumente scheinen miteinander zu sprechen, Melodien fließen ineinander, die Frauen wiegen sich im Takt. „Zart und liebevoll“ sei das Stück zu spielen, hatte Brita Lange-Kauth angesagt. Und genau so fühlt sie sich an, die Musik der „Stillen Liebe“, zart und liebevoll. Dann ist der Probe-Abend schon vorbei. Dabei könnte ich noch stundenlang weiterspielen. Die anderen lachen. Ihnen geht es ähnlich. Schon nächste Woche treffen sie sich wieder und auch wenn der harte Kern hier schon seit 20 Jahren zusammenspielt: „Neue Gesichter sind immer willkommen.“