Initiative für „Selbstbestimmtes Sterben“ : Sterbehilfe und Menschenwürde

Informativer Vortrag in Flensburg über das Thema „humanes Sterben“.

21. Mai 2019, 18:51 Uhr

Flensburg | Als Peter Walpurgis vor einigen Jahren bei seinem Hausarzt nachfragte, ob er ihm beim Sterben helfen würde, wenn es denn so weit sei, bekam er eine klare Abfuhr. Seitdem ist er auf der Suche nach Antworten, auf der Suche nach Informationen, Beistand und fachkundiger Hilfe. Bisher hat er sie nicht gefunden.

Doch Peter Walpurgis steht mit seiner Frage nicht alleine da. Viele lebenssatte, lebensmüde und todkranke Menschen stellen sich die Frage, wie sie ihrem Leben ein selbstbestimmtes Ende bereiten können – ohne Schmerzen, ohne weiteres Leid, würdevoll und in Einklang mit sich selbst.

Treffen in der Neustadt

Ein Ende, das weder ihren Arzt belastet noch ihre Angehörigen in Verdacht bringt, Hilfe unterlassen oder gar aktive Sterbehilfe geleistet zu haben. Um diese Fragen diskutieren zu können, gründete Walpurgis vor zweieinhalb Jahren die Initiative für „Selbstbestimmtes Sterben“, die sich jeden ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Stadtteilhaus, Neustadt 12 trifft.

Am Montagabend lud die Initiative zu einem Vortrag über das Thema „humanes Sterben“ ein, zu dem sich die unterschiedlichsten Menschen einfanden. Schwerstkranke, die ihr Leben voller Schmerzen nicht mehr ertragen können, Sterbebegleiter und Palliativmediziner aus dem Katharinen Hospiz und Senioren, die einfach darüber Bescheid wissen wollten, wie man sein eigenes Ende regeln kann.

Einen kurzen Überblick über die sehr komplizierte Rechtslage gab der Referent Werner Lehr, der als Mitglied der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben (DGHS) sprach. Die DGHS ist eine Patientenschutz-Organisation und Bürgerrechtsbewegung, die sich seit ihrer Gründung 1980 dem lebenslangen Selbstbestimmungsrecht der Menschen verpflichtet fühlt. „Nach Art. 2.1 des Grundgesetzes hat jeder das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit." Lehr weiter:

„Dazu gehört für uns auch das Recht, über Zeitpunkt und Umstände seines Todes selbst zu bestimmen.“ Werner Lehr

Die Gesellschaft setzt sich dafür ein, den Menschen ein „unerträgliches und sinnloses Leiden zu ersparen und ihnen auch im Sterben ihre Menschenwürde zu erhalten“.

Als bundesweit aktive Patientenschutz-Organisation bietet die DGHS zahlreiche Hilfestellungen beim Ausfüllen der wichtigsten Formulare, wie der Patientenverfügung, der Betreuungsverfügung sowie der Vorsorgevollmacht zur Heilbehandlung und berät auch zum Thema Organspenden – alles zum Schutz des Patienten.

Passive und aktive Sterbehilfe

Mit Hilfe von Rechtsanwälten kann die DGHS auch bei der Durchsetzung des Patientenwillen behilflich sein oder durch ehrenamtliche Helfer dafür sorgen, dass niemand einsam und völlig unbemerkt sterben muss. „Dem Tod kann man zwar nicht entkommen, aber man kann selbst über das Wie und Wann bestimmen“, so Lehr. An diesem Abend wurden in der Gruppe viele Fragen diskutiert: Was unterscheidet die passive von der aktiven Sterbehilfe, was ist strafbar, was ist legal, warum wird im bürgerlichen Gesetzbuch anders bewertet als im Strafgesetzbuch und in welchen Ländern kann ich mir beim Sterben helfen lassen.

Mit Lektürehinweisen und der Einladung, zum nächsten Treffen der Flensburger Initiative zu kommen, ging ein gedankenschwerer Abend zu Ende, der zeigte, dass Sterben nicht einfach ist.

> Kontakt: Peter Walpurgis, Telefon 0461/24505, Informationen unter www.dghs.de