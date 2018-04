Eggebek : Startschuss für sechs neue Bauplätze

Die Gemeinde Eggebek vergibt Erschließungsauftrag für das Gelände „An der Sandkuhle“. Über die künftige Zahl und Größe der Ausschüsse konnten sich die Gemeindevertreter nicht einigen.

von Klaus-Dieter Rauhut

20. April 2018, 12:00 Uhr

Eggebek | Das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes „An der Sandkuhle“ in Eggebek wurde zwischenzeitlich abgeschlossen. Damit steht der Bebauung der zirka 4000 Quadratmeter großen Fläche, ehemals Schafweide Pollmann, mit sechs Einfamilienhäusern nichts mehr im Weg. Die Gemeindevertretung vergab einstimmig den Auftrag für die Erschließungsarbeiten, so dass bereits im Sommer die Bauherren mit ihren Arbeiten beginnen können.

Außerdem beschäftigte sich die Gemeindevertretung mit den in der Geschäftsordnung festgelegten monatlichen Sitzungen und mit der Anzahl und Stärke der Ausschüsse. Nach kontroverser Debatte um die künftigen Sitzungsintervalle wurde der Tagesordnungspunkt abgesetzt und der Entscheidung der neuen Gemeindevertretung überlassen, die es künftig betrifft.

Da sich auch die Gemeindevertretung nach der Kommunalwahl im Mai von 17 auf 13 Mitglieder verringert, sei in einem interfraktionellen Vorgespräch eine Verkleinerung der Ausschüsse angeregt worden, berichtete der stellvertretende Bürgermeister Stefan Andresen. Die Ausschüsse sollten von neun auf sieben Mitglieder verschlankt werden. Diskutiert worden sei im Vorgespräch auch die Zusammenlegung von Sport- und Kulturausschuss mit dem Jugend- und Sozialausschuss.

Trotz dieser Vorberatungen konnte man sich nicht auf eine Neuregelung verständigen. Die neu gewählte Vertretung soll nun hierfür auch eine Lösung finden. Stefan Westphalen von der Amtsverwaltung wies darauf hin, dass die neue Vertretung in der konstituierenden Sitzung noch auf der Grundlage der bestehenden Hauptsatzung die Ausschüsse in bisheriger Größe zu besetzen hätte und eine Neuwahl der Ausschüsse erst nach Änderung und Genehmigung der neuen Hauptsatzung erfolgen müsste. Darauf hin verständigte man sich darauf, nochmals Gespräche zu führen, um vielleicht noch in der nächsten Sitzung eine Entscheidung zu treffen. Einig war man sich indes in der Frage, Angelegenheiten des Kindergartens, die bisher sowohl im Jugend- und Sozialausschuss als auch im Finanzausschuss sowie bei Baufragen im Bauausschuss behandelt wurden, zukünftig ausschließlich im Finanzausschuss zu beraten.

In seinem Verwaltungsbericht teilte Bürgermeister Willy Toft mit, dass in diesem Monat eine weitere Krippengruppe von der Gemeinde eingerichtet wurde. Damit stehen in Eggebek und Langstedt zehn zusätzliche Krippenplätze zur Verfügung. Die Gemeinden erreichten nun eine Versorgungsquote von 85 Prozent für die Krippenjahrgänge. Toft dankte dem Kirchenvorstand für das Bereitstellen der Räume im Kirchengemeindehaus an der Hauptstraße.

Zur Namensfindung für das neue Bildungshaus Treene auf dem Gelände des ehemaligen Tanklagers Tüdal hat die Gemeinde zu einem Wettbewerb aufgerufen. Gemeindevertreter Thorsten Pilz regte an, den Eingangsbereich neu und offener zu gestalten. Da dort Einrichtungen der Natur- und Umweltbildung angesiedelt sind, sollte bei der Gestaltung auch die Arche-Gärtnerei, die das Projekt „Blütenmeer“ betreibt, eingebunden werden.