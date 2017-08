Rabenholz : Startschuss für neues Feuerwehrhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: U. KÖHLER 1 von 1

„Es geht voran“, freute sich Bürgermeister Jörg Theet-Meints und griff, ebenso wie Mitglieder der Gemeindevertretung und der örtlichen Feuerwehr, allen voran Wehrführer Per Wegner, zum Spaten. Es war der erste Spatenstich für den Beginn des Feuerwehrhaus-Neubaus. Der Neubau ist für die Gemeinde ein finanzieller Kraftakt – veranschlagt sind 330 000 Euro. Doch von Reue ist keine Spur.

„Wir haben die richtige Entscheidung getroffen“, betonte der Bürgermeister, sprach von einer gerechtfertigten Investition. Die zurückliegenden Jahre der Abwägung und schließlich das einmütige Ja der gewählten Vertreter stehen vor dem Hintergrund, dass das alte Feuerwehrhaus, erbaut Ende der 1950er-Jahre, zu klein für das neue Fahrzeug ist, das dort nur mit Ach und Krach hineinpasst.

Das neue Gebäude auf dem ehemaligen Sportplatz – insgesamt 260 Quadratmeter groß – dient keineswegs nur der Feuerwehr. Neben der Fahrzeughalle, den Umkleideräumen, in denen die Einsatzkleidung ihren Platz findet, den sanitären Einrichtungen und einem Lagerraum entsteht auch ein Schulungs- und Aufenthaltsraum mit 45 Sitzplätzen. Und der, so der Bürgermeister und Architekt Nico Harksen aus Tarp, wird nicht nur den Zusammenkünften der derzeit 26 Aktiven der seit 1890 bestehenden Wehr dienen, hier wird auch die Gemeindevertretung tagen. Zudem darf der Raum laut Jörg Theet-Meints auch für andere Zwecke genutzt werden – wie beispielsweise für Treffen und Veranstaltungen, initiiert von den Bürgern, die zum ersten Spatenstich in großer Zahl erschienen waren. Sie alle freuen sich auf ein Haus, das der Förderung der Gemeinschaft dienen soll.

Bei alledem hegen der Bürgermeister und der Wehrführer die Hoffnung, dass die Baumaßnahme reibungslos verläuft, so dass die Feuerwehr im Frühjahr einziehen kann. Einweihung soll noch vor der Kommunalwahl im Mai 2018 gefeiert werden.

Doch nicht nur der Feuerwehrhaus-Neubau steht derzeit auf der Agenda von Rabenholz, sondern auch das Windkraft-Projekt in Priesholz und demnächst die Breitbandversorgung. „Hoffen wir, dass alles so klappt, wie wir es uns vorstellen“, betonte der Bürgermeister und rief dazu auf, sich ehrenamtlich in der Gemeinde zu engagieren – sei es in der Feuerwehr oder in der Kommunalpolitik. Und noch eine Hoffnung hegt der Bürgermeister, und die gilt den Finanzen. Es wäre gut, wenn die hochgerechneten Gesamtkosten von 330 000 Euro nicht überschritten würden und die geplante Kreditaufnahme mit 200 000 Euro ausreicht. Was Jörg Theet-Meints freut, ist, dass das Bauamt des Amtes Geltinger Bucht in Person von Ingenieur Johannes Volpert den Bau begleitet. Und der versprach, dass er mit seinem ganzen Fachwissen der Gemeinde Rabenholz zur Seite stehen werde.