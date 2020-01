Start in das Jubiläumsjahr

Die IHK Flensburg feiert ihr 150-jähriges Bestehen und betont die besondere Bedeutung der Kammern

von Julian Heldt

09. Januar 2020, 18:44 Uhr

Flensburg | Es war ein bescheidener Empfang gestern Abend im IHK-Haupthaus in Flensburg. Es gab nur einen Redebeitrag, das Programm war bewusst kurzweilig gehalten und aufgetischt wurde deftige Currywurst. „Wir haben keine rauschende Ballnacht geplant, auf der wir ihre Gebühren rausballern“, läutete IHK-Präsident Rolf-Ejvind Sörensen das Jubiläumsjahr zum 150-jährigen Bestehen der IHK Flensburg ein. Mehr als 170 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft waren gekommen, um sich auf den runden Geburtstag der nördlichsten Industrie- und Handelskammer einzustimmen. Dieser ist zwar erst im Dezember 2020, jedoch will ihn die IHK ein ganzes Jahr lang feiern. „Es ist sicherlich ein besonderes Datum. Wir feiern das ganze Jahr“, erinnerte Rolf-Ejvind Sörensen daran, dass das 150-jährige Bestehen der IHK und der 100. Jahrestag der Abstimmung über die deutsch-dänische Grenzziehung auf einen Tag fallen.

In der Tat hat das Verhältnis zu Dänemark die IHK Flensburg seit jeher geprägt. Nach der durch König Wilhelm forcierten Gründung im Jahr 1870 erstreckte sich der Einzugsbereich der damaligen Handelskammer noch vom Christiansfeld (heute dänisch) im Norden bis Tönning im Süden. Mit der Volksabstimmung zum Verlauf der deutsch-dänischen Grenze im Jahr 1920 verkleinerte sich der Bezirk um das heutige Sønderjylland und damit um etwa die Hälfte der damaligen Fläche. Heute ist die IHK Flensburg für den gesamten Kreis Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Dithmarschen zuständig und unterhält Außenstellen in Husum, Heide und Schleswig. „Es ist eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit Dänemark“, lobte Sörensen das heutige Verhältnis zum Nachbarland.

Kritisch wird das Modell der Industrie- und Handelskammern vor allem deshalb gelebt, weil Gewerbetreibende automatisch Mitglied werden müssen. So zählt die IHK Flensburg aktuell mehr als 42 000 Mitglieder. Sörensen betonte in diesem Zusammenhang jedoch die Autonomie der Kammern. Selbstverwaltung sei immer besser als Staatsverwaltung. Die gesetzliche Mitgliedschaft stelle sicher, dass die IHK die Gesamtinteressen aller Gewerbetreibenden vertreten könne. Sie werde „immer unverzichtbar für die Wirtschaft bleiben“, sagte Sörensen. Hauptgeschäftsführer Björn Ipsen sah es ähnlich: „Die IHK ist eine Institution von Unternehmern für Unternehmer.“ Eindringlich mahnte Sörensen vor den Herausforderungen durch den digitalen Wandel. So leben in der Stadt Flensburg sowie in den Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland und Dithmarschen aktuell rund 600 000 Menschen, gleichzeitig gibt es jedoch nur 200 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer.

Nach der gut zehnminütigen Rede von Sörensen wurde den Gästen ein kurzer Film über die Geschichte der IHK Flensburg gezeigt. Mit dem heutigen Tag ist auch eine interaktive Ausstellung im Foyer des Haupthauses in Flensburg eröffnet. Hier können sich Interessierte über einzelne Aspekte und Regionen der Industrie- und Handelskammer informieren. An den Außenstellen in Heide, Husum und Schleswig sind kleinere Ableger geplant. Einer der Höhepunkte des Jubiläumsjahres bildet der Sommerempfang am 16. Juni im Nordsee-Congress-Centrum in Husum.