A7 Richtung Norden : Start der Herbstferien sorgt für langen Stau vor dänischer Grenze

Zwischen Warder und Rendsburg kommt es durch Staus und Baustellen ebenfalls zu Behinderungen.

von Karsten Sörensen

29. September 2018, 11:32 Uhr

Ellund/ Rendsburg | Die Herbstferien 2018 haben in vielen deutschen Bundesländern begonnen, es herrscht starker Reiseverkehr in Richtung Norden. Am Samstagmorgen wurden über den Rundfunk bereits sieben Kilometer Rückstau und zäh fließender Autoverkehr in Richtung Norden auf der A7 gemeldet. Vor dem Grenzübergang nach Dänemark bei Ellund mussten Reisende teils eine Stunde verlängerte Reisezeit in Kauf nehmen.

Grund für den stockenden Verkehr sind die seit 2016 bei der Einreise in das Königreich temporär eingeführten, stichprobenartigen Personen- und Fahrzeugkontrollen durch die dänischen Polizeibehörden. Am Vormittag wurde eine weitere Kontrollspur an der Grenze geöffnet, am Mittag gab es noch einen Rückstau auf einer Länge von zwei Kilometern vor Ellund.

Zu Behinderungen kommt es auch weiter südlich auf der A7. Zwischen Warder und Rendsburg fordern Staus und Baustellen die Geduld der Reisenden. Hier gibt es auf sieben Kilometern Stau und stockenden Autoverkehr in Richtung Norden.