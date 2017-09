Krankenhaus in Flensburg : Standort Peelwatt auf dem Prüfstand

vergrößern 1 von 3 1 von 3

Das Großprojekt Zentralklinikum wird konkret. Heute werden noch einmal die fünf vorausgewählten möglichen Standorte im Umwelt- und Planungsausschuss vorgestellt, von dem angenommen wird, dass er die Entscheidung der Lenkungsgruppe für den Standort Peelwatt bestätigen wird. Ausführlich dargestellt werden die Entscheidungskriterien für und gegen die einzelnen Standorte.

Die Skizze für Peelwatt zeigt, dass die vorhandenen Kleingärten für den Gesamtkomplex aufgegeben werden müssen. Dazu gehört neben dem Krankenhaus mit 850 Betten ein Boarding-Haus mit 80 Betten und eine Kindertagesstätte für 200 Kinder sowie ein Parkplatz für 240 Autos. Das Krankenhaus wird mit fünf Vollgeschossen geplant.

Berücksichtigt wird zudem eine Fläche für eine mögliche Erweiterung. Hintergrund: Wenn Diako und Franziskus zusammen in den Neubau am Stadtrand ziehen, werden voraussichtlich die Psychiatrie der Diako und die Strahlentherapie des Franziskus an ihren Altstandorten bleiben. In diesen Einrichtungen seien erhebliche Fördermittel gebunden, die bei Aufgabe zurück zu zahlen wären, heißt es in der heute zur Debatte stehenden Beschlussvorlage. Für den Fall eines späteren Nachzugs werden Flächenreserven eingeplant.

Wer gemeint hat, den Standort im Südosten der Stadt könne man direkt an die Osttangente anschließen, hat sich getäuscht. Die Planungsskizze sieht eine Zufahrt ausschließlich über den Marie-Curie-Ring im Gewerbegebiet Peelwatt vor. Richtung Norden müsste eine neue Brücke über die Kieler Bahn gebaut werden; diese Zufahrt wäre aber nur für Rettungswagen. Die eine oder andere Kreuzung muss geändert, umgebaut und erweitert werden. Eine neue Buslinie von der Innenstadt zum Krankenhaus wäre erforderlich, die Linie 14 könne zudem verlängert werden.

Die vorhandenen Kleingärten müssen zwar aufgegeben werden. Doch im Zuge der Planung wird überlegt, neue, womöglich kleinere Parzellen mit einem neuen Konzept im Zuge der Grünplanung für das Klinikum zu integrieren. Von den derzeit vorhandenen 139 Gärten sind nur 93 belegt.

Von im Mai aufgelisteten 16 möglichen Standorten wurden etwas später zehn gestrichen; der Planungsausschuss strich Ende Juni noch einen weiteren. Für die verbleibenden fünf möglichen Standorte hat die Stadt in einem Eilverfahren unter Beteiligung vier externer Planungsbüros die Vor- und Nachteile aufgelistet und verglichen. Da geht es um Fragen der Stadtplanung, der Landschaftsplanung, der Verkehrsplanung und um Schall. Im Punktevergleich erhält Peelwatt elf Punkte, Westerallee/Wittenberger Weg neun, Schäferhaus nördlich B 199 acht sowie Flugplatz Schäferhaus und Marienautal jeweils sieben Punkte.

Bewertet wurden in den vier Kategorien jeweils die Anforderungen und die Eignung. Zusammengefasst in einer Matrix ist erkennbar, dass lediglich beim Standort Peelwatt am Ende ein Plus steht. Beim Flugplatz wurden als Nachteile die relativ große Entfernung zur Stadt und der hohe Anteil geschützter Flächen gewertet; zudem hätte die Aufgabe der Flugplatznutzung ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren erfordert. Beim Standort Marienautal hätte der Landschaftsschutz hohe Hürden aufgebaut.

Beim Standort Westerallee hätte eine Hochspannungsleitung verlegt werden müssen; auch müssten Lärmschutzwände zur Westtangente errichtet werden. Und beim Standort Schäferhaus nördlich der B199 nennen die Autoren hohe Anforderungen an die stadtplanerische Umsetzung.

Ein wichtiger Hinweis findet sich zudem unter Punkt 2.3.3 der Vorlage. Da steht, dass das Sozialministerium einen Zentralstandort „in gemeinsamer und einheitlicher Trägerschaft“ unterstützt.