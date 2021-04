Schnelles Internet : Stadtwerke Flensburg starten den Glasfaserausbau in Harrislee

Am 26. und 27. April gibt es jeweils um 19.30 Uhr eine Infoveranstaltung, die live von den Stadtwerke übertragen wird.

Harrislee | Die Glasfaser-Erschließung von Harrislee erfolgt in zwei Abschnitten. Zuerst kommen die Stadtwerke Flensburg in den nördlichen Teil Harrislees und bieten dort Glasfaser für rund 3000 Wohneinheiten an, der Süden folgt. Ihren Hausanschluss können die Harrisleer im sechswöchigen Aktionszeitraum kostenfrei bestellen und sparen so rund 1000 Euro. Digita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.