Luftqualität in Flensburg : Stadt schrammt am Grenzwert vorbei

von Antje Walther

erstellt am 20.Sep.2017 | 06:08 Uhr

Kiel und Itzehoe haben einen, Norderstedt und Ratzeburg ebenfalls. Flensburg zum Glück nicht. Noch nicht. Wenn Grenzwerte für Schadstoffe (am häufigsten Feinstaub und Stickstoffdioxid) überschritten werden, müssen Städte mit einem Luftreinhalteplan prüfen, ob Maßnahmen erforderlich werden, um die Schadstoffbelastung zu senken.

Für Stickstoffdioxid liegt der EU-Jahresgrenzwert bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter. Im Jahr 2016 sei der Grenzwert für Stickstoffdioxid an weit mehr als der Hälfte der verkehrsnahen Messstationen überschritten worden, schreibt das Umweltbundesamt. In Kiel betrug der Jahresmittelwert im Vorjahr 65 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Flensburg lag er immerhin bei 34.

Die Flensburger Luftmessstation DESH022 steht seit dem 1. Februar 2001 gegenüber vom Deutschen Haus in der Dr.-Todsen-Straße – „verkehrsorientiert“ im Unterschied zu einem Standort im städtischen Hintergrund, differenziert Martin Schmidt, Pressesprecher des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR). Der Aufstellung gehen orientierende Messungen voraus. „Wir stellen die Station dorthin, wo der höchste Wert gemessen wird.“ Bei Grenzüberschreitungen der Messwerte mache die EU „Druck mit Vertragsverletzungsverfahren“, beobachtet Schmidt.

Die Flensburger Station misst Stickstoffoxide, Feinstaub und Benzol, aber auch Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Luftdruck und Temperaturen. Martin Schmidt vom LLUR betont aber, dass die Werte auch abhängig von erhöhtem Verkehrsaufkommen und bestimmten Wetterlagen seien. Auf der Website des Landesportals von Schleswig-Holstein.de sind die aktuellen Messdaten jederzeit für jede einzelne Station ablesbar. Am Montagabend gegen 21 Uhr etwa schlägt der Graph für Stickstoffdioxid in Flensburg bei über 80 Mikrogramm pro Kubikmeter aus. Allerdings weist das Landesamt darauf hin, dass die stündlich aktualisierten Messdaten „nicht unmittelbar mit den geltenden Grenz- und Beurteilungsschwellenwerten verglichen werden, da die Auswertung immer ein ganzes Jahr umfassen muss.“ Laut Datenbank des Umweltbundesamtes betragen die Ein-Stunden-Mittelwerte am Montag und Dienstag 21 beziehungsweise 38 Mikrogramm pro Kubikmeter (an beiden Tagen im Jahr 2016: 8 beziehungsweise 16).

PKW-Diesel-Abgase sind nach Angaben des Umweltbundesamts für „67 Prozent der direkten Stickstoffdioxid-Emissionen im Straßenverkehr innerorts verantwortlich“. Wenngleich sich der Ausstoß von Stickstoffdioxiden zwischen 1990 und 2015 um 59 Prozent verringert haben, so habe das nicht zu einer geringeren gesundheitlichen Belastung der Menschen geführt.