Kampf gegen Corona : Stadt Flensburg startet Lolli-Tests in Kitas

Insgesamt hat die Stadt 30.000 der Tests zum Lutschen für Kita-Kinder bestellt – zur frühen Erkennung von Infektionen.

Flensburg | Mit der ersten Lieferung von 780 Test-Kits an die „Kita am Ostseebad – städtische Kneipp-Kita“ startete die Stadt Flensburg am Dienstagmorgen die regelmäßigen Corona-Tests der Kinder in den Betreuungseinrichtungen der Stadt. Oberbürgermeisterin Simone Lange übergab die Test-Kits an die Kitaleiterin Cornelia Singer und Elternvertreterin Simone Thomas. ...

