Neubau an der Petri-Schule Flensburg : Stadt baut die „Super-Kita“

Es ist ein Projekt mit großen Dimensionen – von der Größe, von der Ausstattung her und von den Kosten mit 6,5 Millionen Euro: der Bau der lange geplanten Kindertagesstätte (Kita) Nordstadt.

Immer wieder war die Notwendigkeit des Neubaus einer Kita im Bereich Apenrader Straße betont worden. Die Geschichte des Neubaus begann 2012 mit der Feststellung, dass der damalige Kindergarten Sophiesminde (damals in Trägerschaft der ADS) baufällig war. Zum Ausweichquartier wurden freie Räume im Gebäude der Petrischule genutzt. Die Stadt beschloss, für die Zukunft die Trägerschaft zu übernehmen und ein neues Gebäude südlich der Petrischule zu errichten. Fortan zog es sich: Im Mai 2016 gab der Finanzausschuss der Ratsversammlung sein Okay zu dem Vorhaben. Doch seitdem wurde kein Gramm Zement bewegt. Im Januar dieses Jahres sagte der damalige Pressesprecher der Stadt, Clemens Teschendorf: „2017 muss es zwingend losgehen.“ Doch das Neubau-Vorhaben ist noch nicht so weit, dass ein Handwerker die Pläne in die Hand nehmen kann. Auf Nachfrage sagte Rathaus-Sprecherin Asta Simon: Der Bauantrag soll in den nächsten Tagen gestellt werden. Also, es dauert noch etwas.

Was soll entstehen? Geplant ist die zweitgrößte Kita der Stadt, nur der Kindergarten in der Stuhrsallee ist noch größer. 130 Plätze sollen geschaffen werden. Vorgesehen ist ein Neubau mit zwei Geschossen, der auf die Apenrader Straße ausgerichtet ist. Die Kita entsteht in Verlängerung des Schulgebäudes und der Turnhalle als südlicher Abschluss. Zwischen den Gebäuden soll ein Vorplatz angelegt werden, der frei zugänglich ist.Der jetzige Spielplatz soll in die nordöstliche Grundstücksecke verlegt werden. „Dadurch bleibt eine Freifläche im Südosten des Areals erhalten, die durch alle Bürger genutzt werden kann“, heißt es in der Beschreibung.

Die Ausstattung: Die neue Kita ist vorgesehen für Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren. Im Erdgeschoss werden die Gruppenräume eingerichtet für zwei Krippengruppen und für die altersgemischten Gruppen mit Nebenräumen. Der Bewegungsraum und das Kneipp-Becken finden ebenfalls im Erdgeschoss Platz. Die Kita-Leitung erhält ein Büro direkt am Eingang.

Im Obergeschoss werden die Regelgruppen untergebracht und finden die Nebenräume für ihren Betrieb. Die Kinder können hier außerdem die Spielgalerie nutzen. Ein Fahrstuhl sorgt für das barrierefreie Erreichen des Obergeschosses. Auf beiden Ebenen wird es Räume für die Mitarbeiter geben. Über die jetzige Zufahrt der Petrischule wird die neue Kita ans Straßennetz angeschlossen. Dort kann auch ein Teil der Parkplätze genutzt werden. Feuerwehrzufahrt und barrierefreier Zugang erfolgen über die Stichstraße Friedrichstal.

Ein Problem bleibt ungelöst: „Der Prüfauftrag zur Entschärfung der Parkplatzsituation“, so Simon, „wurde mit negativem Ergebnis abgeschlossen.“ Es bestand die Absicht, Parkplätze auf dem Seitenstreifen der Apenrader Straße zu schaffen.“





