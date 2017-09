Kirche in Flensburg : St. Jürgen: Gemeindefest im Zeichen des Lutherjahres

vergrößern 1 von 2 Foto: Fischer 1 von 2

Zum vierten Mal lud der Förderverein zur Erhaltung der St. Jürgen Kirche gestern zu seinem Sommerfest ein. Nach einem Gottesdienst, ausgeführt von den angehenden Konfirmanden der Gemeinde, konnte Vorsitzender Lars Jensen-Nissen gut 100 Besucher zu einem bunten und kommunikativen Nachmittag begrüßen. Das kleine Fest stand im Zeichen des Lutherjahres. So war eine Gruppe von zehn Konfirmanden gerade von einem „Konfi-Camp“ aus Wittenberg zurückgekehrt, wo sie sich mit 1400 Jugendlichen aus ganz Deutschland über den großen Reformator informieren konnten. An der dortigen Kirche hatte Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen angeschlagen, was als Beginn der Reformation angesehen wird. Gewissermaßen in diesem Kontext bastelten drei Jugendliche im Gemeindehaus eine so genannte Luther-Rose. Sie konnten deren Sinn zwar nicht genau erklären, aber Pastorin Sylvia Meyerding half aus: „Luthers Wappen ist Ausdruck seiner Theologie, das später zum Zeichen der reformierten lutherischen Kirche wurde“, sagte sie. Lars Nissen-Jensen berichtete, dass die Kirchenglocken von St. Jürgen in diesem Jahr entrostet und neu lackiert worden waren. Zahlreiche Spenden an den Förderverein hatten es ermöglicht, die Kosten von 6000 Euro zu übernehmen. „Doch wie es bei solchen Restaurierungsarbeiten so ist, sind dabei weitere Schäden entdeckt worden“, erzählte er. So sei das Kronenholz der Glocken gebrochen, dadurch die Aufhängung nicht mehr ganz sicher. Es bestünde keine akute Gefahr, die Arbeiten sollten jedoch zeitnah in Angriff genommen werden. Kosten laut Voranschlag: etwa 7000 Euro. Der Förderverein zur Erhaltung der St. Jürgen Kirche freut sich über jede Unterstützung.

Spendenkonto des Fördervereins:

IBAN: DE76 2175 0000 0164 4292 76

von Rainer Fischer

erstellt am 04.Sep.2017 | 11:44 Uhr