Langballig : Sportverein hat zu wenig Platz

Die Sporthalle in Streichmühle ist nach 50 Jahren baulich und energetisch überholt und außerdem viel zu klein.

07. Januar 2019, 18:06 Uhr

Auch wenn es das traditionelle Grünkohlessen war, so beschäftigten sich die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Langballig dabei nicht nur mit dem, was auf dem Teller lag, sondern tauschten sich zudem über örtliche Themen aus. In der Gaststätte „Station L“ hob Vorsitzender Kurt Brodersen in einem kurzen Rückblick die erfolgreiche Erschließung und Vermarktung des Baugebietes „Lücke“ hervor. Wichtige Vorhaben für 2019 seien der Neubau der Seebrücke in Langballigau und der vollständige Umbau der Kläranlage in Unewatt.

Ausgiebig diskutiert wurde anschließend die Notwendigkeit, auf dem Sportplatz in Streichmühle eine neue Sporthalle zu bauen. Die jetzige, die auch von der Grundschule Langballig genutzt wird, sei nach 50 Jahren baulich und energetisch überholt und viel zu klein. Der TV Grundhof hatte sich, wie angemerkt wurde, bereits mehrfach an die lokale Politik gewandt und darauf hingewiesen, dass er hinsichtlich der verfügbaren Raumkapazität nicht nur an seine Grenzen stoße, sondern manche sportliche Nachfrage sogar ablehnen müsse.

„Der TVG könnte viel mehr bewerkstelligen, hat aber einfach zu wenig Platz“, wurde beklagt. Mit Hinweis auf den hohen Stellenwert des Sports und der Jugendarbeit im Verein schlug Brodersen vor, ein gemeinsames Konzept zu erstellen, bei dem es nicht nur um einen Hallenneubau, sondern auch um einen Kunstrasenplatz gehen müsse.

Zweites angesprochenes Thema waren die räumlichen Gegebenheiten in der Grundschule Langballig. Martina Petersen brachte die Lage auf den Punkt. „Dort ist alles unglaublich beengt.“ Einigkeit bestand darin, dass ein baldiger Anbau auf lange Sicht einer provisorischen Container-Lösung vorzuziehen sei.

Zum Schluss berichtete Thomas Jepsen von seiner Arbeit als Mitglied des Kreistages. Dabei ging er besonders auf die Neuausrichtung des öffentlichen Personennahverkehrs ein. Wie bereits im Westen geschehen, werde 2020 auch für Angeln eine europaweite Ausschreibung erfolgen. In die Vorbereitungen sollten alle Vorstellungen einfließen.