Ausstellung bei Kunst & Co in Flensburg : „Splash!“

15.Sep.2017

Zwei mächtige Orcas springen aus aufspritzendem Wasser, am unteren Bildrand blickt ein Hawaii-Mädchen unschuldig dem Betrachter entgegen, das Bild – eine einzige Farbexplosion. „Splash 3“ hat Marc Taschowsky (Foto) sein fast sechs Quadratmeter großes Werk genannt, das Teil einer Ausstellung bei Kunst & Co (Klostergang) ist, die heute um 19.30 Uhr eröffnet wird. Taschowsky malt nicht nur großformatig in Öl, sondern hat auch 100 kleine Porträts von Politikern, Schauspielern oder Comic-Figuren mitgebracht. In seinen partiell collagenhaft anmutenden Bildern mit Pop-Art-Anleihen finden sich Motive, „die ich aus dem Wust der medialen Flut herausgefischt habe“, sagt der 44-Jährige. Bisweilen sitze er drei Jahre an einem Werk. „Ich lasse mich treiben. Mich interessiert nicht das Ende, sondern der Weg dahin.“